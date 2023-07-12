「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

知名作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。（取材自佳映娛樂頻道網頁youtube.com）

紐約時報報導，「生命中不能承受之輕」（The Unbearable Lightness of Being）作者、擅長以母語捷克語捕捉生命荒謬的文壇巨匠米蘭昆德拉（Milan Kundera）11日於巴黎逝世，享耆壽94歲。

負責出版米蘭昆德拉書籍的法國伽利瑪（Gallimard）出版社發言人12日表示，米蘭昆德拉在承受長期疾病之苦後逝世。

米蘭昆德拉知名作品包括「生命中不能承受之輕」和「笑忘書」等。

米蘭昆德拉出生於捷克城市布爾諾，但因批評1968年蘇聯入侵捷克斯洛伐克而於1975年流亡法國。

1929年生於捷克的布爾諾。年輕時當過爵士樂 手、工人，在布拉格影藝學院擔任教授期間，倡導捷克的新電影運動，留下不可磨滅的影響。1968年捷克的自由化運動『布拉格之春』被蘇聯的坦克彌平之後，他寫的作品也全部遭到查禁1975年他流亡移居法國，應邀擔任Rennes大學客座教授。