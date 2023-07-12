「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世
紐約時報報導，「生命中不能承受之輕」（The Unbearable Lightness of Being）作者、擅長以母語捷克語捕捉生命荒謬的文壇巨匠米蘭昆德拉（Milan Kundera）11日於巴黎逝世，享耆壽94歲。
負責出版米蘭昆德拉書籍的法國伽利瑪（Gallimard）出版社發言人12日表示，米蘭昆德拉在承受長期疾病之苦後逝世。
米蘭昆德拉知名作品包括「生命中不能承受之輕」和「笑忘書」等。
米蘭昆德拉出生於捷克城市布爾諾，但因批評1968年蘇聯入侵捷克斯洛伐克而於1975年流亡法國。
1929年生於捷克的布爾諾。年輕時當過爵士樂手、工人，在布拉格影藝學院擔任教授期間，倡導捷克的新電影運動，留下不可磨滅的影響。1968年捷克的自由化運動『布拉格之春』被蘇聯的坦克彌平之後，他寫的作品也全部遭到查禁1975年他流亡移居法國，應邀擔任Rennes大學客座教授。
1979年《笑忘書》在法國出版，由於書中論及『布拉格之春』及捷克共產黨，捷克政府於是剝奪了他的公民資格；但因他崇高的文學聲譽，1981年法國總統特別授與他法國公民權。他並曾獲頒美國『國家文學獎』和以色列『耶路撒冷文學獎』等國際文學獎項，被譽為是當代最有想像力和影響力的作家之一。
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