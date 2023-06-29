蘇富比誌慶亞洲50周年 新加坡拍賣現當代藝術 展喬丹戰靴

The Dynasty Collection， 喬丹六屆總冠軍Air Jordan戰靴，一組六雙Air Jordan球靴，當中每一雙都是喬丹奪得NBA總冠軍時穿過的戰靴。（圖：蘇富比提供）

國際拍賣 行蘇富比（Sotheby's）今年歡慶進駐亞洲50周年，一系列慶祝活動之一是再度回歸新加坡 。蘇富比將自即日起於地標濱海灣金沙中心舉辦為期一周的一系列展覽與拍賣活動。將由自即日起至7月1日止為期四日的現當代藝術拍賣預展和座談研討揭開序幕，並將於7月2日舉辦現場拍賣，共有區域及國際藝術家逾60幅佳作上拍。期間蘇富比將呈獻南韓藝術家諸如蘭（Je Yeoran）的新加坡首展，一系列翡翠珠寶展，以及代表喬丹 生涯成就之歷史和文化影響力的「The Dynasty Collection」喬丹六屆總冠軍Air Jordan戰靴，也將在全球巡展紐約、杜拜和香港後，於此期間來到新加坡展出。

Christine Ay Tjoe，「紅隊」，2013年作，油畫畫布，150 x 125公分，估價65萬新加坡幣起。（圖：蘇富比提供）

白發一雄，「狩」，1991年作，油畫畫布，60 x 72.5公分，估價30萬新新加坡幣起。（圖：蘇富比提供）

蘇富比早在1996年就於新加坡舉辦首場東南亞畫作拍賣會，及後每年舉行兩場拍賣，直至2007年為止。在暌違15年後，蘇富比於2022年8月再次回到這個城市國家舉辦現場拍賣，總成交額以2450萬（新加坡幣，下同，約1820萬美元）超越拍前預期、創下紀錄。

Jennifer Guidi，「我們平衡的心Our Hearts In Balance（彩繪宇宙 曼陀羅 SF #3F, 珠光紫, 自然調基底）」2018年作，壓克力沙粒亞麻布，233.7 x 188 x 3.8公分，估價30萬新加坡幣起。（圖：蘇富比提供）

與蘇富比現當代藝術拍賣同期於濱海灣金沙中心將舉行南韓藝術家諸如蘭的抽象表現主義畫作，均來自藝術家標誌性的 「隨處，無處」(Usquam Nusquam)系列。（圖：蘇富比提供）

本次將於7月2日舉槌的跨門類現當代藝術拍賣，聚焦20及21世紀藝術家，總估價達1800萬，將由著名新加坡繪畫大師張荔英運筆色彩和諧而情緒飽滿的珍罕油畫「荔枝與桃子」，和克里絲汀艾珠（Christine Ay Tjoe）創作於藝術生涯重要時期的震撼巨構「紅隊」領銜。同時也將呈獻一系列國際知名大師傑作， 包括旅法中國藝術家朱德群和吳冠中的兩幅作品，黃宇興的大尺幅繪畫「寶藏」與國際藝壇最炙手可熱的新星之一 珍妮弗吉迪（Jennifer Guidi）「彩繪宇宙曼陀羅」系列 「我們平衡的心」抽象風景畫相當被看好創下佳績。

張荔英，「荔枝與桃子」，約1940-1945年作，油畫畫布，65 x 50公分，估價逾89萬美元。（圖：蘇富比提供）

同時上拍的還有多位備受當新加坡藏家喜愛的東南亞大師，包括黎譜、枚中栨（梅忠恕）、劉抗、斯裡哈迪蘇達索諾（Srihadi Sudarsono）、鍾泗濱、阿莫索羅（Fernando Cueto Amorsolo）和阿曼德薩達利（Ahmad Sadili）等的重要作品，以及多位著名女性藝術家傑作，如李綾瑄、今津景和草間彌生等。