華人藏書票收藏第一人 吳興文辭世

吳興文。(本報系資料照)

資深出版人、華人藏書票收藏第一人吳興文19日辭世，享壽66歲，文史學者秦賢次表示，吳興文愛書、嗜書，對藏書票品味獨特，他的過世對文化界是一大損失。

吳興文的好友、文史學者秦賢次接受中央社電話訪問時表示，吳興文昨天凌晨跌倒昏迷即未醒，後為居家照護者發現，確認死亡，親朋好友聞訊都感到十分不捨。

秦賢次告訴中央社記者，吳興文因受帕金森氏症病痛折磨，行動遲緩，疫情 旅居對岸期間曾跌倒過二次，所幸無大礙，沒想到這次不幸過世。

「文訊」雜誌社長封德屏表示，吳興文曾自1987年1月至2003年3月， 為「文訊」撰寫每月新書介紹，對文訊及「文藝資料中心」貢獻良多，可惜這20年來吳興文多在中國，比較少時間聚會，得知驟逝，不勝悵然。

古書藏書家袁芳榮在臉書寫道，吳興文近1、20年來在中國的名氣非常響亮，在藝文界交友無數，有一次他參加「布衣古書局」開業直播，鏡頭掃到他時，就有看直播的觀眾留言「吳興文耶！藏書票收藏家，大佬。這個畫面很巧的被我截圖了」。

作家、雅言出版社社長顏擇雅表示，對她來說，吳興文不只是藏書票收藏家而已，他也是台灣出版史與對岸出版動向的活字典，「他也是我認識的唯一一位，從書店工讀生做起，一路爬到店長，再進入出版社當發行，再換部門去當編輯的出版人」。

顏擇雅告訴中央社記者，吳興文在對岸期間會主動介紹台灣作家的文章讓中國讀者知道，中國許多出版社要給台灣作家稿費，經常會透過吳興文轉交，為本地作家省去許多麻煩。

吳興文在中國出版《我的藏書票之旅》。(本報系資料照)

根據遠流出版官網介紹，吳興文1957年生，是一名終生以愛書、編書、寫書、藏書為職志的編輯人，於客居北京 期間開始涉足文物研究與收藏，曾任遠流博識網文化公司總經理，遠流出版公司副總編輯，聯經出版公司台大門市部主任、總編輯特別助理，曾主編「出版年鑑」、「書香月刊」等刊物，為「文訊」撰寫專欄長達16年。

遠流官網指出，吳興文是天生的愛書人，藏書與藏書票是他生平兩大嗜好，尤其是藏書票，收藏不僅多、雅、奇，而且文字介紹精闢，經常旁徵博引各種典故，2008年3月中國嘉德四季拍賣 會更曾推出作者個人收藏專場拍賣，受到矚目。

吳興文著有「票趣‧藏書票閒話」、「圖說藏書票︰從杜勒到馬諦斯」、「我的藏書票之旅」、「書痴閒話」、「我的藏書票之愛」、「藏書票風景‧收藏卷」等書。