安迪沃荷根據「王子」照片再製作品 最高法院判侵權

普普藝術大師安迪沃荷以「王子」照片再製圖像的版權糾紛，最高法院裁定敗訴。（美聯社）

美國普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol) 根據知名攝影 師林恩·戈德史密斯(Lynn Goldsmith)拍攝的已故歌手「王子」(Prince)原始照片，製作出「王子」絲網印刷作品，是否違反版權法？這椿備受創意產業關注的重大版權糾紛案，最高法院大法官 18日以7比2裁定戈德史密斯勝訴。

最高法院裁定沃荷製作的圖像並不構成版權法下的「合理使用」，對擁有受版權保護內容的人有利，對依既有材料創作新作品的藝術家來說，有負面影響。

獲知大法官裁決勝訴，現年75歲的戈德史密斯聲明表示，「對攝影師和其他靠授權藝術謀生的藝術家來說，這是美好的一天。」

由大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)撰寫的裁決結論指出，沃荷作品與戈德史密斯的原始照片在商業目的上沒有明顯不同，兩者都被用來為有關「王子」雜誌文章配圖。沃荷基金會(Warhol foundation)沒有為未經授權使用此照片提供其他有說服力的理由。

但薩多馬友強調，此裁決範圍很窄，沃荷其他作品會有不同分析。她舉沃荷的康寶濃湯(Campbell)罐頭圖像系列為例，沃荷使用康寶版權作品是對消費主義進行藝術評論。

戈德史密斯2016年控告沃荷基金會侵權使用她1981年拍攝的「王子」照片。沃荷基金會先在聯邦法院勝訴，戈德史密斯在第二巡迴上訴法院勝訴；沃荷基金會再對該決定上訴，戈德史密斯再次勝訴；基金會向美國最高法院上訴，2022年10月20日開庭審理。

沃荷1987年去世，作品和版權歸安迪沃荷基金會所有；2016年「王子」逝世，基金會允許「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌使用該圖像向「王子」致敬。戈德史密斯才發現她並未署名的「王子」照片被沃荷用於再創作。

沃荷基金會主席瓦區斯(Joel Wachs)表示，他對最高法院裁決失望，但「法院澄清其決定僅限單一許可」，代表該裁決對其他「王子」圖像使用沒有更廣泛影響。