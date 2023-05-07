張大千「雲峰古寺」首現拍場 來自蘇東坡「寒食帖」藏家

佳士得宣布，31日於香港舉行的「中國近現代及當代書畫」拍賣，將由王世杰家族珍藏，由張大千創作於1967年的潑彩鉅作「雲峰古寺」領銜拍賣。（圖：佳士得提供）

佳士得宣布，31日於香港舉行的「中國近現代及當代書畫」拍賣 ，將由王世杰家族珍藏、張大千創作於1967年的潑彩鉅作「雲峰古寺」領銜拍賣。王世杰民國時期曾任教育部 長、外交部長、赴台任職中研院院長、兼任國立故宮博物院管理委員會常務委員。他和張大千是多年好友、張大千從巴西 赴台後兩人經常相聚，「雲峰古寺」紀錄兩位民國名人的深厚情誼、且是首次現身拍場，估價1500萬至2500萬港元。

王世杰曾至英國留學。他擔任教育部長期間，以教育部部長的身分主持故宮國寶首次出國展出的「倫敦中國藝術國際展覽會」，接觸中國傳統書畫，自云從此「於歷代名畫法書，漸感興趣」，經常在好友、故宮院長馬衡的陪伴下赴故宮欣賞名畫、並開始購藏書畫。

二戰前後，王世杰因公務之便經常往返歐美日。當時中國書畫在世界藝術品市場極為冷落，他因此可以「最廉之值」讓流入國外的名跡重返中國，他形容是「余生平快意之一事」。如今故宮不少珍寶，是由王世杰買回，其中最知名的當屬蘇東坡的「寒食帖」。

「寒食帖」被稱為繼「蘭亭序」、「祭侄文稿」「天下第三行書」，現藏於台北故宮。此帖自誕生之後，屢經轉手，清宮收藏後、於英法聯軍火燒圓明園流出中國，為日本私人所有。王世杰對此帖念念不忘，二戰後托人打聽購買，最後由一位中國駐日代表團工作的外交官，於國共內戰後期協助王世杰購得。

王世杰和張大千是多年好友。王世杰之女、被譽為台灣「圖書館建築之母」的王秋華，曾在追思父親的文章中提到王張兩人的交情。當時張大千從巴西返台定居，她形容張大千「好客，為人豪放，又是真正的藝術家，不僅能詩畫，並深諳生活藝術，是父親晚年最喜爱的友人」。

而晚年的王世杰，明白重返中國的希望已經渺茫。王秋華形容王世杰經常手握蘇東坡晚年謫居黃州的詩稿「一言不發」，有時「忽然淚如雨下」。王世杰1981年病逝後，日本人多次來王家高價收買「寒食帖」，王家一一拒絕、堅守王世杰理念、不忍國寶再次流出。1987年2月，台北故宮博物院以專案專款收購「寒食帖」，「寒食帖」重返故宮、成為永久的國寶。