「歌劇魅影」告別百老匯 劇作家韋伯親率新舊卡司謝幕

「歌劇魅影」16日正式向百老匯告別。（美聯社）

百老匯 史上最長壽音樂劇「歌劇 魅影」（The Phantom of the Opera），經過35年與1萬3981場演出後，今天正式向百老匯告別，劇作家安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）親率新舊卡司謝幕。

法新社報導，「歌劇魅影」出自安德魯洛伊韋伯之手，劇情描述一位戴著面具遮掩醜陋面貌的音樂天才，徘徊在巴黎歌劇院，訓練心愛的女高音克莉絲汀（Christine），但這段愛情最後演變成三角戀。

這齣音樂劇的百老匯首演是在1988年1月26日，當時一砲而紅，令紐約人與遊客都驚嘆不已，目前已有2000萬人觀看，票房收入超過14億美元。

「歌劇魅影」出自安德魯洛伊韋伯之手。（路透）

但是百老匯受疫情 影響關閉了18個月，「歌劇魅影」重新出發卻是面臨掙扎，製作人決定該是向這齣破紀錄音樂劇說道別的時刻。

「歌劇魅影」改編自勒魯（Gaston Leroux）的同名法國小說，1988年獲得包括最佳音樂劇在內的7項東尼獎（Tony Awards），並於2006年1月9日成為百老匯上演時間最長的劇目。

製作單位估計，這些年來「歌劇魅影」僱用了6500名員工，其中包括450名演員。

今天，時代廣場附近的美琪劇院（Majestic）座無虛席，這是「歌劇魅影」第1萬3981場的演出，全場約1600名觀眾起立鼓掌，安德魯洛伊韋伯與最初演員和現任演員一起上台進行最終的謝幕。

英國製片人麥金托希（Cameron Mackintosh）去年9月向「紐約時報」表示，由於疫情流行後，國際遊客回流紐約的速度緩慢，「歌劇魅影」出現虧損，製作成本上升（每周95萬美元）也是一個因素。

每齣「歌劇魅影」大約需要125名演員、音樂家和技術人員，其中最令人難忘的一幕是一盞大型吊燈墜落在舞台上。

「歌劇魅影」16日正式向百老匯告別。（路透）

麥金托希表示：「任何節目都有一個臨界點，當票房好的週數已明顯下降至不足以抵消賠錢週數，那時只有一個明智的決定。」

「歌劇魅影」原本要在2月謝幕，但謝幕消息一出，門票搶購一空，以致整劇繼續演出到4月。在本週最後一場演出前夕，最後門票在預訂網站上的售價超過500美元。

「歌劇魅影」劃下終點後，百老匯上演時間最長的音樂劇要屬1996年首演的「芝加哥」（Chicago），接著是1997年上映的「獅子王」 （The Lion King）。至於上演「歌劇魅影」的美琪劇院將開始進行大翻修。

「歌劇魅影」最早於倫敦上演是在1986年，目前仍在倫敦演出中。