台灣愛樂紐約樂評出爐 「熱鬧不失室內樂核心價值」

台灣愛樂赴美巡演第一場演出在林肯中心艾莉絲‧塔利廳舉行，由林肯中心室內樂協會與台灣愛樂室內樂音樂家共同演出，NSO國家交響樂團豎琴首席解瑄（中）表現出色。（中央社／NSO國家交響樂團提供）

台灣愛樂15日在林肯中心舉行室內樂音樂會演出，被紐約古典音樂評論網（New York Classical Review）譽為熱鬧中不失室內樂核心價值，整場演出少了外交目的，更多的是如家庭般的團聚感。

樂評開宗明義先說明台灣愛樂（Taiwan Philharmonic）的主體性，台灣在國際外交上空間有限，但實質上作為一個獨立的民主國家運作，這些正反映在樂團的名稱上，在台灣稱為國家交響樂 團（National Symphony Orchestra，NSO），但一旦要踏出台灣，就以台灣愛樂樂團作為名稱通行古典音樂世界。

樂評也表示，台灣最近頻繁出現在地緣政治的新聞當中，但台灣也希望讓世界看見台灣的文化力，台灣愛樂在此時展開美國巡演正是其中之一。樂評中直指台灣愛樂樂團的首席音樂家群和林肯中心室內樂協會的音樂家舉行熱鬧的室內樂之夜，大廳氣氛與其說有外交目的，不如說更像是家庭團聚。

這場林肯中心室內樂音樂會堅持室內樂核心曲目，包括貝多芬、莫札特以及卡普萊的「幻想故事」。樂評點出在貝多芬三重奏演出時，鋼琴家吳菡一直讓鋼琴主導音樂進行，充滿精細的清晰度。

卡普萊的「幻想故事」正好與貝多芬的三重奏形成鮮明對比，NSO豎琴首席解瑄帶動音樂行進，展現作曲家創造的奇詭景象，她在豎琴上撥動神秘的和弦，生動地呈現狂歡到死亡的絕望。NSO單簧管副首席賴俊諺則展現了控制呼吸的出色能力。

樂評也點出整場音樂會每個樂章之間都有觀眾給予熱烈的鼓掌，這可視為古典音樂會禮儀的「失誤」，台上的演奏家們只能等待掌聲停止，這證明場內觀眾支持台灣與古典音樂的粉絲一樣多。

New York Classical Review成立於2013年，至今已經成為紐約古典音樂演出最重要的評論網站之一。評論家大衛．萊特（David Wright）擔任審稿編輯，過去曾為紐約愛樂擔任節目單編輯，也為卡內基音樂廳 、芝加哥 交響樂團等編輯曲目解說。