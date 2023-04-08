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蘇富比亞洲50周年春拍 張大千屏風領銜創佳績

記者孫曼／即時報導
單一拍品專場張大千 「花開十丈影參差」潑墨潑彩金箋雙摺屏風，以2.5億港元高價成交。（圖：蘇富比提供）
單一拍品專場張大千 「花開十丈影參差」潑墨潑彩金箋雙摺屏風，以2.5億港元高價成交。（圖：蘇富比提供）

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）今年歡慶進駐亞洲50年，自於4月5日起於香港舉辦一系列誌慶晚拍 ，並於日前圓滿收槌，包括現代藝術、當代藝術、及涵蓋七件細挑慎選的珍貴精品的跨門類拍賣在內共刷新11項世界拍賣紀錄，總成交額高達15.2億（港幣，下同，約1.94億美元）、成交率高達92.4%。而重頭戲的中國藝術品拍賣系列則於8日舉辦，數量為歷年拍賣季最多的拍品創下佳績，總成交額為九年來之冠。

揭開本季系列拍賣序幕的是單一拍品專場張大千 「花開十丈影參差」潑墨潑彩金箋雙摺屏風，高寬六呎、氣派堂皇，繪於1973年也是蘇富比進駐香港的年份，由陸菊森家族珍藏半世紀後今首現拍場，以2.5億成交，亦是藝術家拍賣紀錄中的第三高價。

奈良美智大尺幅「乳白色湖中」以1.6億港元成交。（圖：蘇富比提供）
奈良美智大尺幅「乳白色湖中」以1.6億港元成交。（圖：蘇富比提供）

畢卡索1948年肖像「坐椅女子」以9310萬港元成交。（圖：蘇富比提供）
畢卡索1948年肖像「坐椅女子」以9310萬港元成交。（圖：蘇富比提供）

接著登場的現代藝術、當代藝術、與精品跨門類拍賣也相當熱絡。包括卡地亞經典Tutti Frutti珠寶套組、百達翡麗為慶祝與Tiffany & Co.合作170周年的5711金鷹、愛馬仕限量So Black凱莉包在內的精品跨門類拍賣以逾1.2億作收，其中一組日本威士忌山崎50年2005年初版亦刷新拍賣紀錄。現代藝術由畢卡索（Pablo Picasso）1948年肖像「坐椅女子」近億港元領銜；當代藝術晚拍上，首登拍場的奈良美智大尺幅「乳白色湖中」成為本季第二件破億拍品，以1.6億成交。

「張永珍博士珍藏御製琺瑯彩杏林春燕盌」以1.98億港元成交。（圖：蘇富比提供）
「張永珍博士珍藏御製琺瑯彩杏林春燕盌」以1.98億港元成交。（圖：蘇富比提供）

中國藝術拍賣50年前蘇富比首個於亞洲推出的門類，亦是本季重頭戲。除了率先以單一拍品專場上拍的張大千 「花開十丈影參差」，以單一拍品專場上拍的還有御瓷「張永珍博士珍藏御製琺瑯彩杏林春燕盌」，成交價1.98億；絕跡市場40年的「永樂御珍：趙從衍舊藏青花龍紋執壺」，則以1.07億成為拍場上第三高價明代永樂瓷器及最高價之執壺。

「永樂御珍：趙從衍舊藏青花龍紋執壺」，則以1.07億港元成為拍場上第三高價明代永...
「永樂御珍：趙從衍舊藏青花龍紋執壺」，則以1.07億港元成為拍場上第三高價明代永樂瓷器及最高價之執壺。（圖：蘇富比提供）

拍賣 三高 香港

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