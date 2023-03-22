台版「費城故事」 染病軍校生對抗歧視 喚醒愛滋人權

本報系聯合晚報獨家報導阿立的故事，推動愛滋人權，也獲得卓越新聞獎以及網路類即時新聞獎。圖為2016年7月13日與同年8月15日（圖）聯晚的報導版面。（本報資料照片）

六年多前台灣國防大學歧視愛滋學生案喧騰一時，事件主角阿立結束與國防部 的官司展開新人生，他在母親鼓勵下回家鄉念社工系，現正進修社工碩士在職專班，並在南部某醫療機構擔任社工，前天上班途中騎機車發生自撞事故送醫不治，美好人生戛然而止。

1993年，真人真事改編的美國電影 「費城 」，敘述原本深受公司器重與栽培的律師，被發現是愛滋感染者後遭開除，在律師幫助下抱著病體上訴，打贏官司，感動全球觀眾。阿立的人生故事被稱為「台版費城」。

「為什麼只因為我感染愛滋，在校方眼裡就變成壞學生？」據社工師轉述，當時20歲出頭的阿立，2012年就讀國防大學大三體檢時驗出感染愛滋，軍官人生驟然變調。聯合報系追蹤報導「軍校生阿立的故事」，喚起國人關注愛滋人權。

本報系聯合晚報獨家報導阿立的故事，推動愛滋人權，也獲得卓越新聞獎以及網路類即時新聞獎。圖為2016年7月13日（圖）與同年8月15日聯晚的報導版面。（本報資料照片）

阿立的家人說，阿立結束官司後，回到家鄉念社工系畢業，並在媽媽鼓勵下，去年攻讀社工系在職專班研究所。他接觸社工領域後找到人生方向，2021年4月起在南部某醫療機構當社工。

與阿立共事過的一名社工說，不清楚阿立身體狀況，但並不會影響他工作的專業，阿立對工作有熱忱、有想法，一看就知道是社工人。阿立主管也說，阿立對工作積極、用心，樂於支援同仁，對於他的驟逝感到不捨。

阿立主管說，阿立平時住員工宿舍，前天有傳訊息表示要請假一小時，改成早上9點上班，應是在往機構上班途中出意外。機構、被照顧者是否知悉他的愛滋身分？主管說，兩方都不知情。

「受過很多人恩惠，取之於社會要用之於社會」，阿立媽媽說，過去她也是社工，鼓勵阿立當社工，是因為社工有意義，幫助別人也能養活自己，阿立入行後與同事、個案家屬相處得不錯，目前念在職碩士班。