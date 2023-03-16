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溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣

記者孫曼／即時報導
溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。(圖：富藝斯提供)
溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。(圖：富藝斯提供)

清朝最後一個皇帝愛新覺羅溥儀，從出生歷經時代劇變，傳奇一生更曾啟發義大利大導演貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）創作獲奧斯卡肯定的傳世鉅片「末代皇帝」。如今國際拍賣行富藝斯（Phillips）鐘表宣布，將於香港西九文化區之全新亞洲總部3月18日開幕期間至31日止，隆重呈獻清朝末代皇帝愛新覺羅溥儀的傳奇遺珍，其中他曾珍藏的一枚百達翡麗型號96 Quantieme Lune腕表、溥儀親自題詞的 紙扇、一系列水墨畫、溥儀筆記本、以及一本皮質封面之孔子《論語》。拍品隨後將於紐約、新加坡、倫敦、台北（5月6日至7日）及日內瓦等地巡迴展出；拍賣日程及細節將容後公布。

清朝最後一個皇帝愛新覺羅溥儀（1906 年—1967年）。(圖：富藝斯提供)
清朝最後一個皇帝愛新覺羅溥儀（1906 年—1967年）。(圖：富藝斯提供)

溥儀出生於1906年，三歲就登基、年號宣統。第二次世界大戰於1945年日本投降後結束，他在逃亡時被蘇聯紅軍俘虜，先後送入赤塔和伯力兩個收容所，至1950年被引渡回中國，1967年在北京病逝，享年61歲。在蘇聯收容所的1945至1950年期間，一位精通漢語的蘇聯官員格奧爾基佩爾米亞科夫（Georgy Permyakov）擔任他的俄語翻譯及導師，二人由此建立深厚友誼。據溥儀侄子毓嵒的回憶錄所述，溥儀在1950年被遣返回國前夕，將這枚他曾配戴的百達翡麗珍罕腕表贈予該名翻譯。

這枚百達翡麗型號96腕表配全曆及月相顯示，不僅因為其傳奇經歷，本身就是鐘表史上最重要的百達翡麗骨董表之一：此前已知的同型號僅有7枚，且從未現身市場。腕表配由日內瓦表殼大師Antoine Gerlach精製Calatrava式鉑金表殼，洋溢包豪斯風格，上面裝飾「Key number 4」標記；表盤以阿拉伯數字搭配玫瑰金柳葉指針，搭載11英吋的Victorin Piguet ébauche機芯；這枚機芯因誕生時適逢全球經濟大蕭條，因此從未上市。

目前僅有兩枚配有阿拉伯數字「輪盤」設計的同型號腕表曾流入市場，兩枚均配鉑金表殼和連續的機芯編號，其一現為百達翡麗博物館典藏，另一枚自1996年由私人藏家購藏。據百達翡麗文獻庫資料顯示，此表的銀色表盤、玫瑰金時區及琺瑯時標為1929年製作，其後在1937年10月6日售出，保存至今品項依舊相當良好，宛如一枚滿載歷史意義的古銅色時間膠囊。

除百達翡麗腕表外，溥儀珍藏亦涵蓋一把紅色紙扇，是溥儀在東京出庭期間贈予翻譯官佩爾米亞科夫，由溥儀親手題字賦詩，内容爲：「小院夜未央，明月透南窗。相伴燈前坐，清意正悠長。一九四六年八月十九日於東京 贈與別兒面濶夫同志 愛新覺羅溥儀。」另一珍藏筆記，是溥儀在蘇聯被囚五年間寫下 的日常雜記，擇錄其閱讀的書籍和雜誌概要，以及中國人的風俗文化和日常生活。一本皮質封面的孔子《論語》。這次呈獻的相關拍品中，還有15幅由溥儀妻子、末代皇后婉容的弟弟郭布羅潤麒親手繪製的水墨畫，圖文並茂地勾勒中國鄉村風情。

溥儀曾珍藏之百達翡麗型號96 Quantieme Lune。(圖：富藝斯提供)
溥儀曾珍藏之百達翡麗型號96 Quantieme Lune。(圖：富藝斯提供)

清朝末代皇帝溥儀曾親筆提字賦詩的紅扇。(圖：富藝斯提供)
清朝末代皇帝溥儀曾親筆提字賦詩的紅扇。(圖：富藝斯提供)

清朝末代皇帝溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune腕表，及其...
清朝末代皇帝溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune腕表，及其親筆提字賦詩的紅扇。(圖：富藝斯提供)

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