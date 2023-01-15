日本音樂人高橋幸宏離世 坂本龍一發灰圖似致哀

日本傳奇音樂人高橋幸宏驚傳離世消息。（取材自Instagram）

日媒報導，日本 音樂人高橋幸宏傳出離世消息，享壽70歲。高橋生前音樂夥伴坂本龍一今天在推特 發出「無言推文」，僅附上一張暗灰色圖，似乎是對高橋死訊致哀。

日本共同社、每日體育報導，相關人士今天透露，曾擔任日本「黃色魔術交響樂團」（Yellow Magic Orchestra，簡稱YMO）鼓手，且在其他樂團等表現活躍的音樂人高橋幸宏已逝世，享壽70歲。

高橋曾在2020年8月接受腦瘤手術 並療養。

曾跟高橋合組團體的音樂人坂本龍一今天上午在推特發出「無言推文」，僅附上一張暗灰色圖，推測可能是在回應高橋死訊。

pic.twitter.com/LjiZy3K4n0 — ryuichi sakamoto (@ryuichisakamoto) 2023年1月14日

有網友在坂本推文下方留言「不懂發文的意義」，但也有網友考量到坂本心境說「淚流不止」、「今天的天空十分悲傷」等。

1952年出生的高橋於1978年與細野晴臣及坂本龍一組成YMO，為樂團代表作品「雷電」等作曲，在全球掀起電子音樂風潮。

高橋單飛後依舊積極在音樂界活動，1981年跟鈴木慶一組成雙人組合；2008年起跟原田知世及高野寬等人合組音樂團體pupa；2015年起又跟小山田圭吾等人組成METAFIVE樂隊。