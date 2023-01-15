我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

日本音樂人高橋幸宏離世 坂本龍一發灰圖似致哀

中央社／東京15日即時報導
日本傳奇音樂人高橋幸宏驚傳離世消息。（取材自Instagram）
日本傳奇音樂人高橋幸宏驚傳離世消息。（取材自Instagram）

日媒報導，日本音樂人高橋幸宏傳出離世消息，享壽70歲。高橋生前音樂夥伴坂本龍一今天在推特發出「無言推文」，僅附上一張暗灰色圖，似乎是對高橋死訊致哀。

日本共同社、每日體育報導，相關人士今天透露，曾擔任日本「黃色魔術交響樂團」（Yellow Magic Orchestra，簡稱YMO）鼓手，且在其他樂團等表現活躍的音樂人高橋幸宏已逝世，享壽70歲。

高橋曾在2020年8月接受腦瘤手術並療養。

曾跟高橋合組團體的音樂人坂本龍一今天上午在推特發出「無言推文」，僅附上一張暗灰色圖，推測可能是在回應高橋死訊。

有網友在坂本推文下方留言「不懂發文的意義」，但也有網友考量到坂本心境說「淚流不止」、「今天的天空十分悲傷」等。

1952年出生的高橋於1978年與細野晴臣及坂本龍一組成YMO，為樂團代表作品「雷電」等作曲，在全球掀起電子音樂風潮。

高橋單飛後依舊積極在音樂界活動，1981年跟鈴木慶一組成雙人組合；2008年起跟原田知世及高野寬等人合組音樂團體pupa；2015年起又跟小山田圭吾等人組成METAFIVE樂隊。

日本 推特 手術

上一則

台退休軍人種野菜 張獻文「不怕事」種回部落文化

下一則

又是秋天（三五）

延伸閱讀

日相岸田文雄警告：東亞可能成為下個烏克蘭

日相岸田文雄警告：東亞可能成為下個烏克蘭
美日峰會聲明深化安全合作 促和平處理兩岸議題

美日峰會聲明深化安全合作 促和平處理兩岸議題
國內外憂慮下 日本核廢水春夏之際排海

國內外憂慮下 日本核廢水春夏之際排海
日本「地獄繪圖」往亡者屁股敲打 網傻眼：根本BL漫畫

日本「地獄繪圖」往亡者屁股敲打 網傻眼：根本BL漫畫

熱門新聞

獨老

2023-01-08 02:00
位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。（本報資料照片）

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

2023-01-11 06:00

不知道自己有毛病

2023-01-08 02:01
阮玲玉。（取自維基共享資源）

永遠的微笑

2023-01-08 02:02

媽媽模特

2023-01-11 02:02

一碗麵

2023-01-12 02:01

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人