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丁丁歷險記罕見封面畫稿 可望再創漫畫拍賣紀錄

中央社布魯塞爾13日綜合外電報導
丁丁歷險記作者喬治．波斯貝．勒米（Georges Prosper Remi，筆名艾爾吉Herge）在1942年為該系列第3卷「丁丁在美國」（Tintin in America）封面繪製的一幅黑白畫，是以墨汁、石墨和修護不透明水彩繪成，將在2月於巴黎拍賣。Getty Images
丁丁歷險記作者喬治．波斯貝．勒米（Georges Prosper Remi，筆名艾爾吉Herge）在1942年為該系列第3卷「丁丁在美國」（Tintin in America）封面繪製的一幅黑白畫，是以墨汁、石墨和修護不透明水彩繪成，將在2月於巴黎拍賣。Getty Images

比利時漫畫「丁丁歷險記」主角丁丁（Tintin）以其頭上一綹翹金髮和大膽冒險而聞名於世，一幅有關於丁丁的原創封面畫稿將在藝術界造成轟動，這幅畫稿可能創下拍賣新紀錄。

法新社報導，丁丁歷險記作者喬治．波斯貝．勒米（Georges Prosper Remi，筆名艾爾吉Herge）在1942年為該系列第3卷「丁丁在美國」（Tintin in America）封面繪製的一幅黑白畫，是以墨汁、石墨和修護不透明水彩繪成，將在2月於巴黎拍賣。

這幅封面圖顯示1名美洲原住民酋長指著被綁起來的丁丁開罵，巴黎艾德拍賣公司（Artcurial）估計此圖的價格落在220萬至320萬歐元（約240萬美元至346萬美元）之間。

320萬歐元的價格將追平1936年丁丁歷險記「藍蓮花」（Blue Lotus）封面的原始繪圖拍賣價格─藍蓮花封面原始繪圖在2021年以320萬歐元出售，創下漫畫作品拍賣紀錄。

但人們希望，即將拍賣最受歡迎的丁丁歷險記之一的原創封面繪畫可以拍得更高價格，一舉打破320萬歐元紀錄。

艾德拍賣公司的比利時主管德特勞克斯（Vinciane de Traux）說：「我們在此談論的是屬於藝術史的畫作。」

「艾爾吉和（超現實主義畫家）馬格利特（Rene Magritte）一樣，是比利時藝術中最重要的人物。」

丁丁歷險記作者喬治．波斯貝．勒米（Georges Prosper Remi，筆名...
丁丁歷險記作者喬治．波斯貝．勒米（Georges Prosper Remi，筆名艾爾吉Herge）在1942年為該系列第3卷「丁丁在美國」（Tintin in America）封面繪製的一幅黑白畫，是以墨汁、石墨和修護不透明水彩繪成，將在2月於巴黎拍賣。Getty Images

拍賣 比利 原住民

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