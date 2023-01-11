讓林語堂差點拿下諾貝爾獎 「京華煙雲」新譯本上市

文學大師林語堂用英語寫成的代表作「京華煙雲」，以清光緒年間出生的姚木蘭為主角，牽起兩個家族在朝代遞嬗之間大起大落的故事，是林語堂向《紅樓夢》的致敬之作。（圖：好讀出版提供）

文學大師林語堂用英語寫成的代表作「京華煙雲」，以清光緒年間出生的姚木蘭為主角，牽起兩個家族在朝代遞嬗之間大起大落的故事，是林語堂向《紅樓夢》的致敬之作，被譽為「現代版紅樓夢」。林語堂也憑此書被認為是最有可能成為奪下諾貝爾 文學獎的華人 第一人。好讀出版社獲林語堂家屬授權重新翻譯出版，將分為上、中、下三冊陸續出版。

故事從女主角姚木蘭走失說起。道家思想的父親為她起名「木蘭」，意指代父從軍的花木蘭，對一個生於清光緒年間的女孩來說，她未纏足，甚至還有一對能辨識古文物的慧眼。逃離義和團之亂時，她與家人走散，被拳民擄走，卻巧遇貴人拯救，並結識改變人生的一家人。

林語堂在序中表示，這部小說 既不是對當代中國生活的辯護，也不是許多中國「黑幕」小說所標榜的揭露；既不是對老式生活的讚美，也不是對新式生活的捍衛；「它只是一個關於當代男女如何成長、如何學會和對方共同生活的故事」，以及如何調整自己以適應這個「奮鬥由人，而定奪由天」的現世生活。

好讀表示，此書描述西風東漸、民國建立、社會動盪，時代轉瞬之間，女性在傳統社會架構解構下的轉變與成長。林語堂以「紅樓夢」為發想藍本，寫出大時代下夾擠於傳統和現代間的人生取樣，探問禮教與情感間真實的拉扯。獲諾貝爾文學得主賽珍珠推薦「是報導中國人民生活與精神非常寶貴的著作」。

「京華煙雲」1939年以英文出版後，曾被《時代雜誌》譽為「極有可能成為關於現代中國社會現實的經典作品」。林語堂也憑此書被認為是最有可能成為奪下諾貝爾文學獎的華人第一人。