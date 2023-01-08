紐約林肯中心「唐詩的回響」音樂會 跨越中西視聽盛宴

《唐詩的回響：iSING! Suzhou和費城交響樂團中國新年音樂會》在紐約林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳上演，現場觀眾享受了一場跨越古今、融匯中西的視聽盛宴。 （中新社）

1月7日晚，2023「歡樂春節」《唐詩的回響：iSING! Suzhou和費城交響樂 團中國新年音樂會》在紐約林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳上演，現場觀眾享受了一場跨越古今、融匯中西的視聽盛宴。

當晚音樂會的演奏由費城交響樂團擔綱，來自中國澳門 的指揮家廖國敏執棒。演出在著名作曲家李煥之《春節序曲》旋律中拉開序幕。隨後，來自10個國家的15位歌唱家攜手費城交響樂團，用中文演繹了以《將進酒》《靜夜思》《咏鵝》《登鸛雀樓》《黃鶴樓》等15首唐詩名篇為基礎創作的音樂作品。

「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回」「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催」「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」「黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠」……15首曲目結束後，全體演員走上舞台謝幕，現場1000多名觀眾報以長時間的掌聲。藝術家們最後獻上了《從茉莉花到圖蘭朵》《康定情歌》等返場曲。

《唐詩的回響：iSING! Suzhou和費城交響樂團中國新年音樂會》在紐約林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳上演，現場觀眾享受了一場跨越古今、融匯中西的視聽盛宴。 （中新社）

在音樂會前舉行的「蘇州日」主題活動上，中國常駐聯合國代表張軍發表致詞說，唐詩蘊含著中國人對人類命運和生命價值的思考，其中富含的精神力量能够跨越時空，超越國度，煥發心靈的共鳴。中國駐紐約總領事黃屏在致辭中說，費城交響樂團1973年訪華巡演，成為新中國成立後首個訪華的西方交響樂團。希望費城交響樂團以音樂為橋，繼續發揮友好文化使者的作用。

第77屆聯大主席克勒希表示，這次活動延續了中美開展學術與文化交流的傳統，體現了不同文化群體之間架起溝通橋樑的意義。這種對話與合作的精神正是當前多邊體系所需要的。「讓我們銘記中國唐代詩人張九齡的詩句‘相知無遠近，萬里尚為鄰’，秉持相互理解的原則，向著正確方向採取務實行動，使世界各國人民之間的聯系更加緊密。」

音樂會結束後，觀眾維羅妮卡告訴記者，她前一天剛在費城看了「唐詩的回響」首演，特別喜歡《楓橋夜泊》曲目的評彈清唱部分。「評彈在美國很難看到，對於喜歡中國文化的人來說，這種演出非常難得。」她表示，為了再看一次，來紐約是值得的。

本次「唐詩的回響」音樂會由中國蘇州文化藝術中心、美國費城交響樂團和美國亞裔表演藝術中心合作舉辦，在全美共演兩場，其中首場演出於6日在費城金梅爾表演藝術中心弗萊森音樂廳舉行。音樂會期間，紐約還啟動了「歡樂春節」蘇州主題日系列活動。8日，在紐約華美協進社將舉行「文化蘇州，紐約早年」主題文化表演和互動體驗。