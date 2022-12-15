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百歲名家葉嘉瑩 讀誦納蘭詞全集

中國新聞組／即時報導
古典文學名家葉嘉瑩首次以納蘭性德族裔身分，親自讀誦、作序、作詞、審定的《葉嘉瑩讀誦納蘭詞全集》，近日正式發售。（搜狐新聞網）
古典文學名家葉嘉瑩首次以納蘭性德族裔身分，親自讀誦、作序、作詞、審定的《葉嘉瑩讀誦納蘭詞全集》，近日正式發售。（搜狐新聞網）

古典文學名家葉嘉瑩首次以納蘭性德族裔身分，親自讀誦、作序、作詞、審定的《葉嘉瑩讀誦納蘭詞全集》，近日正式發售。

本書是葉嘉瑩在人生即將步入百歲之際，攜讀誦傳承人劉子菲，獻給古詩詞愛好者的一部音、視頻雙版本寶藏級聲律啟蒙及權威精注文學讀物。全書按詞牌格律梳理全本納蘭詞，涵蓋348首納蘭詞3000餘條詳盡注釋，101個詞牌解析，首次將納蘭詞進行千餘個入聲字標注，並獨家配有長達10小時正統讀誦音視頻。

葉嘉瑩和納蘭性德同根同源。對中國古詩詞來說，葉嘉瑩和納蘭性德是兩位名副其實的殿堂級人物。同一血脈的延續，也使得葉嘉瑩自幼對納蘭性德這位詞人，更增加了一份特殊的親切感。葉嘉瑩曾回憶，少年時的詩詞啟蒙之作，即為納蘭性德之詞集《飲水詞》開篇第一首《憶江南》。而本書的出版，首次實現了同一家族又同樣具有古詩詞文學高度的兩位詞人跨越300餘年的紙上相遇。

納蘭性德被譽為「清代第一詞人」，他用半世光陰書寫了348首純任性靈、纖塵不染的詞作，驚豔世間300多年。葉嘉瑩深耕杏壇，畢生致力於推廣中華詩教達70餘年，曾獲得「中華詩詞終身成就獎」、「影響世界華人終身成就獎」等多項榮譽。晚年，她更是捐獻積蓄3568萬元人民幣於南開大學成立「迦陵基金」，用於中華詩教和傳統文化的推廣傳承。

葉嘉瑩是少有現存的，接受了最完整、最全面的傳統「私塾調」吟誦和讀誦教育的人，代表了原汁原味、傳統吟誦和讀誦的最高水準。她說：「通常詩是吟誦的，而詞則是讀誦或唱的。中國的詩詞自南北朝以來便形成了格律，每個格律皆有它的聲調之美。而這個聲調中有一些字，在中國古代是入聲字，現今皆已歸入普通話陰、陽、上、去四聲之中。當我們讀有平仄入聲格律的詩詞時，在沒有入聲聲調的情況下，就用短促的仄音，盡量把它讀得合乎格律。若減去聲調，便等於抽空了詩歌一半的生命。」而詞比詩更講究音韻之美，因此，納蘭詞的讀誦在納蘭文化的傳承中，就顯得尤為重要。

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