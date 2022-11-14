李安電影音樂劇「囍宴」 台美再製新版 英華語都通

音樂劇《囍宴》初始創作首演於2003年，改編自國際導演李安1993年的經典電影。（圖：華文音樂劇提供）

李安電影 改編音樂劇「囍宴（The Wedding Banquet）」經典再現。台灣藝文展演公司「華文音樂劇」宣布將攜手美國東尼獎得主團隊，共同再製音樂劇「囍宴」，明年並將邀請百老匯 原唱卡司赴台舉辦音樂會。台美共製攜手創作，推升台灣音樂劇能量走向國際。

「囍宴」是台灣電影，音樂劇「囍宴」則是百老匯第一齣以台灣為題材的音樂劇。初始創作首演於2003年，由台裔百老匯明星楊呈偉（Welly Yang）與美國東尼獎劇作家Brian Yorkey共同發展劇本與作詞、韓裔 美籍作曲家Woody Pak作曲。該劇以百老匯音樂劇創作形式，詮釋原作之華人的家庭倫理觀點與同性之愛等議題，不僅獲得美國戲劇界主流媒體報導，在亞洲及美國巡演更造成轟動，2011年也曾赴台演出。

時隔多年，華文音樂劇公司將與原主創團隊共同再製這部經典音樂劇。華文音樂劇執行長郭柏毅表示，很榮幸取得國際團隊信任，尤其劇作家Brian Yorkey曾以音樂劇作品《Next to Normal》獲得美國東尼獎、普利茲戲劇獎等多項大獎，透過台美雙邊的共同製作與專業交流，相信不僅能提升國內音樂劇的製作水平，亦提升台灣表演藝術國際能見度。

郭柏毅透露，音樂劇「囍宴」原版本是以全英文演出，而此次共製的新版本將依據角色設定，以「英文+華文」來呈現，部分段落更將轉譯並結合在地元素，這樣的創作方式既符合現今國際音樂劇多元語言的趨勢，也更能貼近在地觀眾。