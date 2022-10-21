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帶雲門重返華府 林懷民盼透過舞蹈講述台灣故事

中央社／華盛頓20日電
雲門舞集創辦人林懷民（前右一）20日表示，這是雲門第四度在華府甘迺迪中心表演，盼透過台灣獨特舞蹈動作，講述台灣土地、人民的故事。（中央社）
雲門舞集創辦人林懷民（前右一）20日表示，這是雲門第四度在華府甘迺迪中心表演，盼透過台灣獨特舞蹈動作，講述台灣土地、人民的故事。（中央社）

雲門舞集疫後來美公演，今天來到第四站華府。創辦人林懷民演出後驚喜現身說，這是雲門第四度在華府甘迺迪中心表演，盼透過台灣獨特舞蹈動作，講述台灣土地、人民的故事。

因為新冠疫情睽違國際舞台兩年多的雲門舞集，10月啟動美國巡演，以藝術總監鄭宗龍舞作「十三聲」回歸國際舞台。在休士頓、史丹佛與芝加哥之後，雲門舞集自20日起在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）一連表演三天。

即使非周末夜晚，今晚在華府的首場演出幾乎滿座，甘迺迪中心主席魯特（Deborah Rutter）、台灣駐美代表蕭美琴、斯洛伐克駐美大使雅沃爾契克（Radovan Javorčík）、華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）董事長胡兌昀等貴賓親自到場欣賞。

林懷民於演出後出席酒會致詞表示，1973年他打算成立雲門，母親勸阻無效後，告訴他若要做，就要努力做，「若你夠努力，有天就能在甘迺迪中心演出」。

林懷民驕傲表示，這是雲門第四次在甘迺迪中心演出，明年雲門創辦50周年，還記得創辦初期，美國現代舞蹈在許多國家都是主要靈感來源，但透過探索及努力，雲門透過台灣獨特舞蹈動作，創造出講述台灣土地、人民的作品，包括今晚演出的「十三聲」。

「十三聲」源自鄭宗龍童年在萬華的成長經歷。他受訪表示，「十三聲」是早期萬華對街頭藝人的稱號，意思是「很多」，一個人可以演繹非常多不同的聲音，身體有很多不一樣的肢體動作。

鄭宗龍回憶，當母親告訴他這個故事，他想到從小在萬華生長，街上形形色色的人、宮廟祭典中出現的身形、如電影院般的街頭，因此希望用作品把他記憶中的感覺呈現出來，讓外國觀眾體驗台北街頭的活力。

鄭宗龍邀請現場貴賓，在舞台上欣賞完他的家鄉後，能走趟台北，親身體驗台北風情。

欣賞完演出的蕭美琴臉上難掩感動，她說，身為台灣駐美代表，總是對能展現台灣不同樣貌感到興奮；雲門把台灣活力、文化及美麗帶到華府，透過肌肉、舞蹈動作持續創造藝術，彷彿「活生生藝術品」，很驕傲有他們作台灣的門面。

雲門舞集疫後美國公演20日來到第四站華府，演出後創辦人林懷民（二排右三）與台灣駐...
雲門舞集疫後美國公演20日來到第四站華府，演出後創辦人林懷民（二排右三）與台灣駐美代表蕭美琴（二排右四）及舞團成員合影留念。（中央社）

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