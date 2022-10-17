正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

開啟宮鬥劇熱潮的「後宮甄嬛傳」，劇中大女主甄嬛容貌出眾、楚楚可憐，讓雍正皇帝一見傾心。但正史中的甄嬛原型—孝聖憲皇后，長得其實並不顯眼。甫開幕的香港 故宮，10月起展出新一批北京 故宮文物，其中最吸睛的就是北京故宮珍藏的「孝聖憲皇后朝服像」，畫中之人便是正史中的甄嬛原型—雍正之妃、乾隆之母。根據展品介紹，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛畫像。

關於乾隆之母，野史頗多臆傳，有傳乾隆是漢官浙江海寧人陳世倌之子，也有人說或乾隆母親是漢女子等。根據正史記載，乾隆皇帝生母鈕祜祿為滿洲鑲黃旗四品典儀凌柱的女兒。鈕祜祿氏幼時家貧，居熱河，她13歲時入京，被選入皇四子胤禛（當時封多羅貝勒）的府中為格格。她當時的身分並不高，直到20歲生下乾隆皇弘曆後，地位才日漸升級。

雍正元年12月，鈕祜祿被封為熹妃，之後晉為貴妃。乾隆即位後她母以子貴，被尊為「崇慶皇太后」，逝世後被尊諡為「孝聖皇太后」，由於她是雍正皇帝（廟號「世宗憲皇帝」）的皇后之一，因此史書都稱她為孝聖憲皇后。

孝聖憲皇后長相如何？如今她留下的畫像不多，北京故宮所藏這幅相當珍貴。根據「清列朝后妃傳稿」記載，康熙61年，雍親王邀請康熙皇帝到圓明園的牡丹台賞花，並安排年值12歲的弘曆（即乾隆）謁見康熙皇帝。康熙皇帝第一次見到弘曆便相當喜愛，命他進宮居住。康熙皇帝曾攜弘曆一同到獅子園，探望當時隨駕的雍親王和他的家眷。當弘曆的生母鈕祜祿氏奉命來見，初次見面的康熙皇帝連說她是「有福之人」。用「有福之人」形容女子，再對照孝聖憲皇后年邁時的畫像，讀者應該可以想像甄嬛原型年輕時的丰采了。