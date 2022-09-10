珍貴絕版藏書無處去 回收變紙漿 台學者嘆：會含恨九泉

珍貴藏書不該化為烏有 許多圖書館會為知名學者的捐書成立專區，圖為國立東華大學收藏詩人楊牧數千冊藏書的楊牧書房。(本報資料照片)

不少台灣學者畢生收集研究藏書，隨著年事已高，開始憂心珍藏未來去處，想捐書給大學圖書館 或地方圖書館卻常遭拒。學界指出，學者身後藏書常見進了紙漿廠或被後代論斤賣到二手書店，猶如文化財浩劫，呼籲政府重視。

宋史研究名家、中央研究院史語所兼任研究員黃寬重指出，像考古學大師李濟的藏書與重要書信，在同為考古學家的養子李光周辭世後，就流落到舊書攤；台北教育 大學名譽教授李筱峰也說，身邊太多教授的藏書在身後無處可去，被當垃圾丟掉，「如果我辛苦收集的藏書也變這樣，我會含恨九泉」。

李筱峰表示，像他這代學文史哲的學者，都面臨類似問題。當年他們都辛辛苦苦收集藏書，例如1960年文星雜誌出的文星叢刊，啟發他甚多，但當他們漸漸年老，家人沒意願承接這些書，想捐給任職學校的圖書館或居住地圖書館，往往遭對方以「書滿為患」拒絕，甚至有圖書館稱不收出版超過五年的書。

去年台灣師範大學國文系一位林姓教授驟逝，雖已捐部分書給校內圖書館，但圖書館說書滿為患，無法全收，包括許多珍貴絕版書在內的二萬多冊書籍，就被教授家人運走，最後回收化為紙漿。李筱峰說，一群文史學者得知此事，都痛心遺憾。

李筱峰說，有一回他拿了幾袋書去地方圖書館，結果對方只挑二本，還是他眼中不太重要的書。至於珍貴的文星雜誌等，許多圖書館更說「雜誌一律不收」。

李筱峰感嘆，圖書館更不該只收新書，不收文史舊書，畢竟新書買的就有，絕版舊書才是難得人文學科寶藏，需要圖書館收藏；只可惜連部分大學圖書館都持類似論調。

黃寬重表示，像他這輩的前後幾個世代的人文學者，做研究就是要藏很多書，往往省吃儉用買書、做滿註記當做寶。這也是當年人文社會高等教育的普遍現象。

李筱峰表示，這些影響他們的書應該傳給下一代，這該透過國家力量，建議可將廢校的校區擇一闢為文史圖書園區，收容這些藏書給大眾使用，並結合咖啡 廳、沙龍等文創規畫，培養國民閱讀風氣。

專研圖書典藏的中原大學通識教育中心講座教授陳昭珍表示，圖書館不只有硬體，要有人經營，若再蓋圖書園區，要小心經營，否則恐變成蚊子館。若館內只有舊書沒新書，會是很大挑戰。