「憤怒的邱吉爾」失竊 加拿大酒店珍藏肖像照被調包

加拿大攝影大師尤瑟夫‧卡希（Yousuf Karsh）於1941年12月在加拿大國會拍攝的「憤怒的邱吉爾」（The Roaring Lion）。（取材自維基百科共享資源）

加拿大 首都渥太華知名的費爾蒙特洛里耶堡酒店（Fairmont Chateau Laurier）22日表示，一幅珍藏在酒店內的英國 前首相邱吉爾（Winston Churchill）的著名肖像照已被換成贗品，真跡不知去向。

這幅照片是加拿大攝影 大師尤瑟夫‧卡希（Yousuf Karsh）於1941年12月在加拿大國會拍攝的「憤怒的邱吉爾」（The Roaring Lion）。畫面中，邱吉爾右手拄杖，左手叉腰，怒目直視鏡頭。據說，卡希當時突然搶走邱吉爾手中的雪茄菸，從而拍到這幅被後人視為最經典的邱吉爾肖像照。

卡希夫婦曾在費爾蒙特洛里耶堡酒店居住了18年並經營其工作室。這幅照片被掛在酒店的閱讀休息室內。

酒店表示，工作人員在周末發現照片未被正確懸掛，且相框也與休息室內其他作品的相框不匹配。酒店調查後確認，該照片已被仿品替代，原作不知所蹤。

酒店指責這一盜竊行為是「可恥的」，並已於20日向警方報案，並呼籲知情者向警方提供線索。為求安全，閱讀休息室內的其他照片均已被酒店暫時取下。

已有逾百年曆史的費爾蒙特洛里耶堡酒店坐落於渥太華市中心，位於國會山莊（Parliament Hill）東側。歌德復興式城堡風格使之成為渥太華的地標建築之一。