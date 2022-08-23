我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

「憤怒的邱吉爾」失竊 加拿大酒店珍藏肖像照被調包

中新社／多倫多23日電
加拿大攝影大師尤瑟夫‧卡希（Yousuf Karsh）於1941年12月在加拿大國會拍攝的「憤怒的邱吉爾」（The Roaring Lion）。（取材自維基百科共享資源）
加拿大攝影大師尤瑟夫‧卡希（Yousuf Karsh）於1941年12月在加拿大國會拍攝的「憤怒的邱吉爾」（The Roaring Lion）。（取材自維基百科共享資源）

加拿大首都渥太華知名的費爾蒙特洛里耶堡酒店（Fairmont Chateau Laurier）22日表示，一幅珍藏在酒店內的英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的著名肖像照已被換成贗品，真跡不知去向。

這幅照片是加拿大攝影大師尤瑟夫‧卡希（Yousuf Karsh）於1941年12月在加拿大國會拍攝的「憤怒的邱吉爾」（The Roaring Lion）。畫面中，邱吉爾右手拄杖，左手叉腰，怒目直視鏡頭。據說，卡希當時突然搶走邱吉爾手中的雪茄菸，從而拍到這幅被後人視為最經典的邱吉爾肖像照。

卡希夫婦曾在費爾蒙特洛里耶堡酒店居住了18年並經營其工作室。這幅照片被掛在酒店的閱讀休息室內。

酒店表示，工作人員在周末發現照片未被正確懸掛，且相框也與休息室內其他作品的相框不匹配。酒店調查後確認，該照片已被仿品替代，原作不知所蹤。

酒店指責這一盜竊行為是「可恥的」，並已於20日向警方報案，並呼籲知情者向警方提供線索。為求安全，閱讀休息室內的其他照片均已被酒店暫時取下。 

已有逾百年曆史的費爾蒙特洛里耶堡酒店坐落於渥太華市中心，位於國會山莊（Parliament Hill）東側。歌德復興式城堡風格使之成為渥太華的地標建築之一。

加拿大 攝影 英國

上一則

出版50年畫集 高行健：繪畫生涯極好的總結

下一則

火車快飛

延伸閱讀

最佳減肥方法 新研究：餓了就吃 跟著感覺吃

最佳減肥方法 新研究：餓了就吃 跟著感覺吃
肖建華在加龐大房產 被疑洗錢 調查指資金來自中國

肖建華在加龐大房產 被疑洗錢 調查指資金來自中國
兵凶戰危時刻 台灣需要和平使者

兵凶戰危時刻 台灣需要和平使者
加拿大華女探親遭搶 證件盡失補辦難

加拿大華女探親遭搶 證件盡失補辦難

熱門新聞

「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

2022-08-18 02:22

疫情考驗愛情

2022-08-21 02:02
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
倩華∕圖

聯考落榜的暑假

2022-08-19 02:02
「股神」巴菲特將拍賣一幅自己的數位肖像畫，附有12句經典名言，還有他親筆簽名。圖／Motiva.art網站

獨一無二 巴菲特數位畫附名言 近日開始競標

2022-08-18 10:12

歪瓜劣棗上急診

2022-08-16 02:00

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號