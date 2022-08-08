北京中軸線2024年將申請世界文化遺產

北京中軸線將作為中國2024年世界文化遺產申報項目。圖為北京故宮。記者賴錦宏/攝影

聞名世界的北京 中軸線，具有天安門 、故宮、景山、天壇、先農壇、永定門等14處知名遺產點。據中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群8月7日在「北京歷史文化名城保護對話會」上透露，近期，中共國家文物局黨組已經研究確定，將推薦「北京中軸線」作為中國2024年世界文化遺產申報項目。

據香港文匯網報導，始建於元大都、距今已有750餘年歷史的北京中軸線，是北京老城的靈魂。據了解，北京中軸線保護區域分為遺產區、緩衝區，幾乎涵蓋了北京老城內所有歷史街區和文物古建，串聯北京老城各類歷史文化遺存。其中，遺產區涵蓋了永定門、先農壇、天壇、正陽門及箭樓、毛澤東紀念堂、人民英雄紀念碑、天安門廣場、天安門、社稷壇、太廟、故宮、景山、萬寧橋、鼓樓及鐘樓等14處遺產點，緩衝區則覆蓋了連接上述遺產點的歷史道路和道路兩側約51.4平方公里的地帶。

北京中軸線申遺是北京老城保護的「一號工程」。近年來，北京中軸線申遺保護工作已先後寫入《北京城市總體規劃（2016年-2035年）》《首都功能核心區控制性詳細規劃（街區層面）（2018年-2035年）》，成為北京推進全國文化中心建設的重要內容。今年5月下旬，《北京中軸線文化遺產保護條例》通過，並將於10月1日起施行。北京市文物局局長陳名傑近日透露，目前，《北京中軸線申報世界遺產 名錄文本》已完成，正在接受國內外專家的評審。

北京中軸線將作為中國2024年世界文化遺產申報項目。根據2004年第28屆世界遺產委員會會議通過的「蘇州決定」，從2006年起,《保護世界文化和自然遺產公約》的締約國每年可申報兩項世界遺產，但其中至少有一項是自然遺產。

公開信息顯示，截至2021年7月，中國已有56項世界文化和自然遺產列入《世界遺產名錄》，其中世界文化遺產38項、世界文化與自然雙重遺產4項、世界自然遺產14項，數量總和僅次於義大利，居世界第二。