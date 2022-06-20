研究中國墓葬 英藝術史學家獲唐獎

第五屆唐獎漢學獎頒給英國藝術史學家西卡‧羅森。圖／唐獎提供

第五屆唐獎19日公布漢學獎，頒給英國 藝術史學家潔西卡‧羅森，也是首位摘下漢學獎的女性。羅森畢業於劍橋大學及倫敦大學亞非學院，曾任大英博物館 東方文物部主任、牛津大學莫頓學院首位女院長，現為牛津大學中國藝術與考古教授。唐獎指出，她的研究提升英國與歐洲學界對中國研究的重視。

羅森昨透過預錄影片說，聽到獲獎第一反應是「震驚、驚喜和快樂」，因她自認是對物質文化感興趣的考古學家、並非專精於中國語言，從沒想到會被納入漢學家範疇。她說，幼時隨父母參觀收藏在大英博物館的羅塞塔石碑，看到石碑上不同文化的文字，點燃一生志趣。而大英博物館工作經歷，讓她得以實體觸碰古老文物。

羅森專研中國青銅器、玉器，關注中國與中亞鄰國的交流。她對中國古代墓葬文化也有深刻洞見，認為秦始皇陵不僅有軍隊，墓中的車馬廄、朝臣、百戲、官員、嬪妃，以及天地星辰圖像，都為秦始皇的死後世界而創造，陵墓成為墓主的微縮宇宙。羅森近年的研究則從馬匹貿易切入，考察沿著絲路與歐亞草原諸族的馬匹貿易。

唐獎漢學獎召集人、中研院院士王德威說，羅森的研究呈現中國對西方以及東亞的影響，也思考西方遠古文明如何透過器物的仲介來到中國。中研院院士邢義田則說，唐獎漢學獎頒發給羅森，傳遞出漢學不僅是在學院裡的研究，也包括從日常生活中提煉出來的養分。