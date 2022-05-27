點名「筆趣閣」 522位中國作家倡議保護網路文學版權

中國網路文學創作改編成不少熱門戲劇，也帶來極高的產值，圖為趙露思（左）與楊洋（右）主演的「且試天下」，原為網路作家傾冷月作品。（圖：WeTV提供）

中國網路智慧財產權（IP）相關產值節節上升，其中重要的創作來源之一是網路作家。有522位中國網路作家聯合發布《保護網路文學版權聯合倡議書》，直接點名「筆趣閣」網站，呼籲對盜版 與侵權行為做出更多的管制。

中國新聞出版廣電報報導，5月26日在中國中國版權協會線上舉辦的《2021年中國網路文學版權保護與發展報告》發布會上，版權協會文字工作委員會聯合20個省市網路作家協會、12家網路文學企業和唐家三少、貓膩、月關等522名網路文學作家，共同發布《保護網路文學版權聯合倡議書》。

《倡議書》對網路文學版權治理提出三點倡議：呼籲科技向善，將技術應用於版權治理，社會各界聯合起來對網路文學侵權盜版行為予以曝光、公示，共同保護網路文學的原創內容生態；呼籲搜尋引擎嚴格履行平台責任，及時清理、屏蔽「筆趣閣」等盜版網站，開放權利人直接投訴盜版網站的許可權，不為侵權盜版行為提供「轉碼閱讀」等產品優化功能，停止侵權行為；呼籲應用市場提升版權意識，主動強化對開發商的證照資質、主體真實性、權屬證明等方面的審查義務，及時清理有侵權盜版行為的閱讀APP，停止侵權行為。

《倡議書》還提到，科技手段降低了盜版成本是盜版屢禁不絕的重要原因，盜版平台及搜尋引擎、應用市場兩大入口管道已成為網路文學盜版侵權的主要途徑。

另，據界面新聞報導，中國網路文學產業在2021年的盜版損失規模為62億（人民幣，下同），年比上升2.8%，保守估計已侵佔產業17.3%的市場份額。截至2021年12月，盜版平台整體月度活躍用戶量為4371萬，占線上閱讀用戶量的14.1%。多數網路文學平台每年有80%以上的作品被盜版；82.6%的網路作家深受盜版侵害，其中頻繁經歷盜版的比例超過四成。

對於被點名的「筆趣閣」，報導指出，「筆趣閣」是中國最早的一批盜版小說 閱讀平台，靠作品的免費閱讀吸引了大量用戶與流量，後被依法處理關閉。但「筆趣閣」至今依然擁有許多網站，且不少網站通過國外伺服器躲避監管和盜版打擊，依舊給這些創作平台和創作者帶來十分惡劣的影響。

央視網報導，中國數位文化產業規模達到7841.6億，年比增長14.7%。網路文學的IP全版權運營還影響了遊戲、影視、動漫 、音樂等合計約3037億的市場，即網路文學及其IP運營對數位文化產業的影響範圍將近40%。