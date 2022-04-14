蘇富比香港春拍 畢卡索愛人肖像、布爾喬亞蜘蛛領銜

畢卡索1939年肖像「多拉瑪爾」，預計成交價逾1.38億港元。(圖:蘇富比提供)

蘇富比（Sotheby’s）香港本季的晚間藝術拍賣 將於4月27日登場，焦點拍品本周陸續曝光。現代藝術晚間拍賣由畢卡索 30、40年代情人繆斯女神博物館級肖像「多拉瑪爾」（Dora Maar）及吳冠中70年代以盛放梅花自況的頂尖鉅作「紅梅」領銜。當代藝術晚拍則推出亞洲拍賣史上價值最高的現當代雕塑 作品 – 露易絲布爾喬亞（Louise Bourgeois）的銅雕「蜘蛛 IV」，並有日本畫家奈良美智的肖像畫「格外的舒適」首登拍場，備受矚目。

露易絲布爾喬亞的銅雕「蜘蛛 IV」，估價1.2億港元起。(圖:蘇富比提供)

現代藝術晚拍，除了稍早率先宣布一系列來自影視傳奇邵逸夫之藏品，畢卡索1939年「多拉瑪爾」以艷紅背景代表兩人當時正熊熊燃燒的激情，瑪爾面容完整散發高貴氣質。

同樣創於1939年同月之另外兩幅構圖極爲相近的多拉瑪爾肖像木板油畫「多拉瑪爾的肖像」及「女子頭像（多拉瑪爾）」，分別由馬德里雷納索菲亞王后國家藝術中心及紐約古根漢美術館收藏，而另一繪於銅版上的同系列油畫「多拉瑪爾藍眼睛的肖像」，至今仍由藝術家家族珍藏，收藏價值可見一斑。

露易絲布爾喬亞與其作品銅雕「蜘蛛 IV」攝於1996年。(圖:蘇富比提供)

領銜當代藝術晚拍的布爾喬亞銅雕「蜘蛛 IV」，翼展長達80英寸，雕塑的形態和設計以懸掛在牆壁上為裝置目標，彷彿在牆壁上爬行。

蜘蛛是布爾喬亞在生涯中反覆探索的主題，對藝術家來說與母親的形象緊密連結，她在1990年代中期創作了編號I到V共5個版本，其中三件為壁掛式作品。「蜘蛛 IV」不僅是她最受推崇的系列之一，藝術家也曾與這件雕像親密合影，顯然作品本身對布爾喬亞而言意義重大。

吳冠中1973年作品「紅梅」，估價9,000萬港元起。(圖:蘇富比提供)

朱德群1989年「迎風」，200 x 360公分，估價2,000萬港元起。(圖:蘇富比提供)