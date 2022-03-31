「林黛玉發瘋文學」火了 中國網友嬌嗔：怕是要哭斷腸去吧

「林黛玉發瘋文學」近來在微博走紅，圖為崑曲《紅樓夢》中賈寶玉（右）和林黛玉對視表情意。（新華社）

微博 近日興起「林黛玉發瘋文學」，甚至意外上了熱搜，一句「橫豎就拿那麼一點工資，還要24小時使喚人了」，成了年輕人吐槽工作壓力大的新梗。有人覺得「林黛玉發瘋文學」好用，給快節奏的生活帶來舒緩，當然「為什麼要把你們發的瘋安在林黛玉身上」的質疑聲也不少。

北京 青年報報導，網友給林黛玉取了「林懟懟」的外號，甚至還結合當下一些年輕人學歷內卷、職場躺平的心態，對《紅樓夢》裡的語句又進行了當下生活化的解讀和修改，比如，

「你大抵是倦了，竟回我這般敷衍」； 「我大抵是熬不過這一天了，單單等你的消息就心煩」； 「這怕不是又被哪位妹妹絆住了，竟如此不理人了」； 「你瞧，又開始畫餅了，我要是信了，怕是要哭斷腸去了」； 「剛剛還在與我聊天，突然就消失不見了，這麼說來倒顯得我斤斤計較了，我這心窩子，可比那數九寒天的冰渣子還冷」； 「瞧瞧，我不過就是多說幾句，哥哥就這般模樣，算了算了，是我多嘴了。」

「林黛玉發瘋文學」在微博單日就擁有1.5億閱讀量和1.3萬討論次數；在視頻平台，「男版林黛玉發瘋文學文案」、「林黛玉發瘋語錄剪輯」等話題，更是激發了網友們的創作與模仿欲望。

報導指出，對於這一現象，長期研究網路語境下紅學傳播文化的中國紅樓夢學會理事夏曉寧時表示，網友將林黛玉「發瘋文學」推上熱搜這種方式沒有什麼不好。之所以網路流傳更多的是林黛玉，網路文學創作有很多也以林黛玉為主，是因為這個人物更能引起現代讀者的興趣，她自我、真性情、有才情，而且熱搜上不止一次提到黛玉，包括一些黛玉體小視頻。

「網路的本質屬性更傾向社交平台，林黛玉『發瘋文學』上熱搜且閱讀量過億說明關注的人多。而眾說不一，說明有人在討論。大部分都還是出於喜歡她的這種語言體方式，覺得可愛、有趣、真實、過癮。」夏曉寧稱，這其實也是爽文在社交話語中的一種體現，符合當下年輕人想懟人還想懟得特別、懟得有才情有文化的心理。只有被傳播被喜歡，才會有更多的人去關注，反過來，更多的關注就會吸引更多的人去回歸到文本閱讀，吸引更多的人去關注林黛玉這個人物和《紅樓夢》這本書。