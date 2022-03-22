艾未未跨足歌劇搬演杜蘭朵 劇情風格切合烏戰時事

艾未未執導的「杜蘭朵」在羅馬歌劇院首演。(Getty Images)

中國異議藝術家艾未未今天在義大利 首都羅馬開創生涯歌劇 導演創作，重新詮釋了義大利名歌劇作曲家普契尼未完成遺作「杜蘭朵」，當中血腥和專制劇情正巧呼應俄烏戰爭時事。

法新社報導，艾未未執導的「杜蘭朵」（Turandot）今天在羅馬歌劇院（Teatro dell'Opera di Roma）首演。這齣製作原本2020年就要推出，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後。

如今遇上俄羅斯侵略烏克蘭 戰事，而「杜蘭朵」情節又充斥流血和專制元素，加上這齣製作的樂團指揮是來自烏克蘭的女指揮家利尼夫（Oksana Lyniv），使得它的上演正是時候。

影片來源：YouTube Opera di Roma

64歲的艾未未以利用裝置藝術、雕塑和攝影作品，來譴責威權及宣揚人權和言論自由而聞名。製作歌劇演出重新詮釋「杜蘭朵」，與他的創作題材風格契合。

普契尼（Giacomo Puccini）這部陰鬱歌劇，劇情圍繞冷酷且復仇心強的中國公主杜蘭朵。想娶她的人得解開她提出的3個謎語，只要答錯一個就會被處死。

從開場充滿不祥預兆的5個音符，觀眾便投入了「杜蘭朵」充滿未知和暴力的世界，艾未未也一刻不讓觀眾喘一口氣。

難民、被犧牲受害者等角色，都是提供艾未未創作的素材。他利用強有力的影片畫面，來凸顯「杜蘭朵」當中瀰漫的國家勢力威脅。

艾未未將舞台布置成一座充滿未來感城市變成斷垣殘壁，後方用投影呈現近來新聞事件畫面，包括戴口罩穿隔離衣的醫護人員、涉水過河難民、鎮暴警察與香港示威者對峙，以及被柵欄圍起的移民。

艾未未上周對媒體表示：「我們現在還會身處這些（領土）衝突之中，令人無法想像。歐洲正在經歷巨大的人類困境，有300多萬烏克蘭人因為俄羅斯造成的戰爭而被迫離開家園。」「我們正處在2場危機當中。」

44歲的利尼夫是指揮界明日之星，她去年才成為德國地位崇高的貝羅伊特音樂節（Bayreuth Festival）歷來首位參與的女指揮家。如今由母國陷入戰亂的她來指揮這齣「杜蘭朵」的樂團，更能凸顯歐洲爆發戰爭下這部作品上演的即時性。

利尼夫說，艾未未強烈的視覺符號風格，與普契尼的創作意圖完美契合。她還表示，自己8年前在烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa）首度指揮「杜蘭朵」，而敖德薩的交響樂團、芭蕾舞團和合唱團許多成員現在都在保衛國家。

艾未未說，在這樣的特殊時刻，「像我們這樣的藝術家還能活著」、還能為了捍衛和平發聲，是一個恩典。