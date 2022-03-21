和梵谷是全球唯二礦坑畫家 洪瑞麟畫礦工讓蔣經國動容

素有「礦工畫家」美譽的洪瑞麟，其作品一直是台灣美術史上描繪勞動者生活面貌的代表象徵。圖為洪瑞麟作品《坑內工作》。（圖：北美館、洪鈞雄提供）

「礦坑就是我的畫室。」在不見天日的礦坑裡，要為礦工畫像是艱鉅的挑戰。台灣前輩畫家洪瑞麟和印象派大師梵谷，是世上唯二的「礦坑畫家」，洪瑞麟更是傾注了35年的青春為礦工造像。其110歲冥誕特展「掘光而行：洪瑞麟」即起於台北市立美術館展出，展出洪瑞麟350餘件精采原作及文獻，帶領大家欣賞洪瑞麟為礦坑創造的藝術之光。

素有「礦工畫家」美譽的洪瑞麟，其作品一直是台灣美術史上描繪勞動者生活面貌的代表象徵。在他逝世後，洪瑞麟的長子洪鈞雄將當年移民美國時，由父親親自挑選的精采家藏作品為捐贈基礎，另加上各系列代表作，於2020年捐贈北美館。

「掘光而行：洪瑞麟」運用象徵坑道的圓弧形廊道為展場意象。右為洪瑞麟雕像。（記者陳宛茜／攝影）

洪瑞麟1912年出生於台北大稻埕，藝術啟蒙來自擅於畫梅的父親洪祥海，亦曾入日人稻垣藤兵衛創立的稻江義塾接受基礎教育，甚早接觸人道主義的薰陶，開啟對關懷農民、貧苦大眾的西洋畫家米勒、梵谷之關注。他曾赴日入讀帝國美術學校（現武藏野美術大學）西洋畫科，原本計畫到巴黎繼續深造，卻因戰事受阻，返台受畫家倪蔣懷之邀到瑞芳礦坑擔任行政工作，因為愛上礦場主人女兒並結婚，從此在礦坑一待35年。他用畫筆記錄同事的點滴，成為世上罕見的「礦工畫家」。

1979年，洪瑞麟畫展「洪瑞麟35年礦工造型展」首次展出，轟動全國，前總統蔣經國 親自參觀，洪瑞麟事後透過宋楚瑜致贈蔣經國一幅礦工素描「敬業勤勞阿坤伯」。小蔣總統親筆回函致謝，形容此畫「顯示勞動者的勤奮精神，是生活和藝術結合的創作」，蔚為佳話。

當時洪瑞麟受訪時表示，「你想，我們在地底下把那些黑色焦炭挖出來，給人類作生活的能源，這種工作簡直就是神的工作嘛！因此，我總是把我們礦坑的那些硬漢當作神—一尊尊黑色的神去看。」他形容那35年的礦坑生活是一段「神聖的黑色歲月」。

民國68年，洪瑞麟畫展「洪瑞麟35年礦工造型展」首次展出，轟動全國，前總統蔣經國親自參觀，洪瑞麟事後透過宋楚瑜致贈小蔣總統一幅礦工素描「敬業勤勞阿坤伯」。（記者陳宛茜／攝影）

原住民 也是洪瑞麟創作中獨特的人物題材。1930至1970年間，他至屏東探訪排灣族人、造訪蘭嶼雅美族（達悟族）藝術，並在東海岸原住民部落旅遊寫生。 1964年，他受邀至國立藝術專科學校（今國立台灣藝術大學）教授素描、水彩、油畫，藉東方水墨與毛筆，加上西方的粉彩，運用中西合璧的媒材描畫裸女。他曾表示，「畫裸女的心情跟畫礦工不一樣，一邊是很激烈的，裸女則是比較寧靜、安靜的實體，是很大的對照。」

長年處在不見天日的地底，使洪瑞麟特別嚮往陽光，晚年他定居美國加州 海邊小鎮，如願與終年明媚的陽光為伍。天光雲影成為藝術家人生最後階段的創作主題。

「我父親一輩子所畫之作，非常平凡、簡單、有創意，同時有著非常浪漫的情懷。」遠在美國的洪鈞雄透過線上表示，本展命題「掘光而行」，從地底的光，一直到人生的光，最後晚年追尋燦爛晚霞餘光，「真正地代表我父親一生追光的精神。」