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德國「世界最美麗的書」競賽 台灣設計者獲金獎

中央社／台北12日電
陳冠廷設計的Met Stoelen一書獲金獎。（取材自官網）
陳冠廷設計的Met Stoelen一書獲金獎。（取材自官網）

台灣書籍裝幀設計揚威國際，德國萊比錫「2022世界最美麗的書」公布最終獲獎名單，陳冠廷（K. Chen）設計的Met Stoelen一書獲金獎，倪和孜設計的Steamy Buns入圍短名單。

根據台北書展基金會11日新聞稿，來自台南的陳冠廷，目前居住於荷蘭阿納姆，Met Stoelen一書由荷蘭ArtEZ藝術學院出版；倪和孜設計Steamy Buns一書，由台灣挪石社出版，此書同時也是台灣設計出版大獎「金蝶獎」入圍作品。

台北書展基金會新聞稿指出，「2022世界最美麗的書」書籍設計競賽由德國書藝基金會主辦，今年評審團頒發最高榮譽全場大獎1名、金獎1名、銀獎2名、銅獎5名、榮譽獎5名，短名單21名，名單於3月10日公布。

過去入圍及得獎作品均在萊比錫書展頒獎及展出，今年因應萊比錫書展停辦，自3月19日起轉至萊比錫獨立出版書展展出。

獲得金獎、由陳冠廷設計的Met Stoelen一書，著眼於人與物件的關係，特別是椅子故事，書裡的照片來自Rijksstudio檔案。裝幀設計則探討椅子與書之間的形式關聯，當書半開呈現L型，可以視為椅子的靠背與座位。

陳冠廷來自台南，從事書籍、字體及文化研究，目前居住於荷蘭阿納姆。

入圍短名單、由倪和孜設計的Steamy Bun一書，運用14色Riso孔版印刷，保留藝術家Misaki Kawai作品的活潑色彩，並採雙線圈左右翻動，讀者可解構順序，自由編排。與時裝印刷廠跨界合作的加厚蓬鬆封面，增加書籍的立體感與觸感，以符合書名「饅頭」的理念。

倪和孜從事繪畫創作和出版工作多年，2008年起創辦挪石社，致力以不設限的書籍形式，出版台灣與海外藝術家作品。

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