寫給中國文化的情書 姚任祥「傳家」花十年出英文版

作家姚任祥十年前出版的「傳家：中國人的生活智慧」，本月正式出版英文版「The art of Chinese Living」。 （劉振祥／攝影）

作家姚任祥十年前出版「傳家：中國人的生活智慧」，分春、夏、秋、冬四冊，以圖文並陳的方式，讓傳統中國的衣食住行在現代生活中重現。此書兩岸賣了逾30萬套，2018年在歐洲書展被英國 知名出版社Harper Collins看上，本月正式出版英文版「The art of Chinese Living」，讓西方人作為耶誕賀禮。「這是一封寫給中國文化的情書。」亞馬遜網路書店的評語寫道，作者熱中於與自己的孩子和世界各地的家庭分享她對傳統文化的熱情，此書達一千多頁、使用逾萬張照片，「每一頁都可以感受到製作這部傑作的熱情和研究。」

用西方人理解重寫此書

姚任祥表示，此書涉及經史子集、詩詞戲曲 、四季節氣等代表中華文化精華的詞彙，要翻成英文不容易。她在中文成書後，便著手翻譯英文的浩大工程。陸續找來北大教授許淵沖、MIT東亞所美籍研究員等人協助翻譯，整整花了十年時間，用西方人理解的方式與語彙重寫此書。

以戲曲為例，此書介紹140齣中國京劇。每齣的英文名和劇情大要都得重新翻譯。姚任祥還以母親「一代青衣」顧正秋為原型，在書中繪製多個京劇人物，也是懷念母親的另一種方式。

許淵沖曾獲國際翻譯界最高獎項—「北極光」傑出文學翻譯獎，但他翻譯出來的詩詞，未獲Harper Collins出版社採用，因為認為英國人「看不懂」。「翻譯是一件事情，要讓人心領神會是另外一件事。」姚任祥表示，在一年半緊鑼密鼓的編輯會議中，她不斷「說故事」給遠在螢幕另一端的編輯聽，要她們「心領神會」書中內容。總結這次翻譯經驗，她認為「要跨越文化的籓籬，人與人之間的溝通大過翻譯。」

下一階段將出版日文版

20年前女兒赴美留學，姚任祥在開車送她到學校的路上叮囑她如何吃穿用，卻發現女兒對中國文化與生活智慧並不理解。她因此下決心動手寫「傳家」，把父母任顯群、顧正秋傳給她的老祖宗生活智慧，一代傳一代。如今中文版、英文版俱全，連女兒的德國女婿都能讀懂。她透露，下一階段將出版日文版。

此書7日在英國正式出版、反應頗佳。主編Lucy Vanderbilt告訴姚任祥，「人們都被泛政治的議題搞得太累了，這一套書談的『家』，是大家嚮往的。」

姚任祥指出，Lucy 也來自移民家庭 ，理解移民希望傳承傳統文化的心意，「不論如何交流的生活歷練，我們都希望在兒女的人生帳簿中，留下自己珍貴的生活經驗，色彩繽紛的文化底蘊，無時不在的殷殷叮嚀。」這也是「傳家」最重要的意義。