李安也拿過 台珠寶藝術家趙心綺 獲法藝術文化騎士勛銜

珠寶藝術家Cindy Chao（左）與法國文化部部長Roselyne Bachelot。（圖：Cindy Chao The Art Jewel提供）

今年代表藝術與文學的至高榮譽、由法國政府所頒發的「法國藝術與文學勳章」（L’Order Des Arts Et Des Lettres）11月中在巴黎皇家宮殿（Palais-Royal Paris）由法國文化部部長Roselyne Bachelot舉辦授勛儀式，其中法蘭西文學藝術騎士勳章（Chevalier de l'order des Arts et des Lettres, République française）得獎人之一為華人 珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao），表彰她多年來在融合建築與雕塑的珠寶藝術成就，以及為東西方藝術文化交流所作出的貢獻。

法國文化部部長Roselyne Bachelot致詞。（圖：Cindy Chao The Art Jewel提供）

法國藝術與文學騎士勛章。（圖：Cindy Chao The Art Jewel提供）

法國藝術與文學勳章是在1957年時，由法國首任文化部部長André Malraux倡議設立的部級勳章，用以表彰全球藝文界有傑出貢獻的人物，或在世界宣揚法國文化有出突出貢獻者，後於1963年獲法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）認可。

這個勳章的理念是仿效法國路易11時代的聖米迦勒勳章（Ordre de Saint-Michel），共依序分為騎士（Chevalier）、軍官（Officier）、司令（Commandeur）三個等級，每年最多頒發騎士勳章200名、軍官勳章60名、司令勳章20名。曾經獲勳的華人包括司令勳章的貝聿銘、金庸、王家衛等，而陳郁秀、蔡明亮等人曾獲軍官勳章，與趙心綺同樣獲頒騎士勳章的台灣 人，之前還有王效蘭、林曼麗、吳炫三、李安等。

法國巴黎裝飾藝術博物館策展人Karine Lacquemant（左起）、珠寶藝術家Cindy Chao、法國巴黎裝飾藝術博物館首席策展人Dominique Forest。（圖：Cindy Chao The Art Jewel提供）

趙心綺為首個獲頒法國藝術與文化騎士勳章的華人珠寶藝術家。她的作品屢屢登上國際拍賣會如佳士得（Christie's）、蘇富比（Sotheby's ）等，讓更多跨領域的收藏家們看到融合東西方藝術工藝精髓的珠寶創作，並多次受邀參與各項國際級別最高、遴選條件最嚴苛、參展難度最高的藝術博覽會如TEFAF（歐洲藝術和骨董博覽會）、Masterpiece London（倫敦巨匠臻藏藝術博覽會）。

珠寶藝術家Cindy Chao榮膺法國藝術與文化騎士勛銜。（圖：Cindy Chao The Art Jewel提供）

同時，她的作品更榮獲英國維多利亞和亞伯特博物館 （Victoria and Albert Museum）、美國史密森尼國家自然歷史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History），以及法國巴黎裝館藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）列館永久典藏，是當代華人珠寶設計師的第一人。

佳士得拍賣行奢侈品部門主席François Curiel（左）與珠寶藝術家Cindy Chao。（圖：Cindy Chao The Art Jewel提供）

2016 Black Label Masterpiece大師系列冬葉套鍊於2019年獲得倫敦巨匠臻藏藝術博覽會「大會傑出獎」。（圖：Cindy Chao The Art Jewel提供）