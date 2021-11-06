台藝術家吳季璁紐約個展「境」重新詮釋山水世界

藝術家吳季璁（前右）個展「境」4日在紐約尚凱利畫廊開幕，呈現「氰山集」系列新作及具代表性的錄像、裝置作品。（中央社）

藝術家吳季璁個展「境」今天起在紐約 尚凱利畫廊展出6周，呈現「氰山集」系列新作及具代表性的錄像、裝置作品，和美國 藝文界分享他融合東、西方的獨特美學語言。

「境」（Wu Chi-Tsung: jing-atmospheres）是吳季璁首度在美國舉辦個展，他成為去年春季紐約陷入COVID-19危機以來首位赴當地出席展覽開幕的台灣藝術家。

吳季璁透過駐紐約台北文化中心新聞稿表示：「藝術創作帶我來到世界各地，與人交會，打開思維。我的藝術生命就是自我探險和解放的過程。」

吳季璁活躍於國際藝壇，媒材包括攝影 、錄像、裝置和繪畫。在東方與西方美學實踐下，他用「氰版山水」取代傳統繪畫使用的筆墨，以實踐攝影的形式重新詮釋山水世界，將傳統美學融入他充滿詩意的當代語言。

1991年成立的尚凱利畫廊（Sean Kelly Gallery）位於曼哈頓西城哈德遜城市廣場（Hudson Yards）附近，主展廳陳列吳季璁「氰山集」系列新作，其中兩幅特地為寬敞畫廊空間製作的巨型作品為展覽亮點。

吳季璁以現當代工藝手法使用藥劑、揉皺、曝光等作業，讓宣紙顯像出不同色調，再拼貼至鋁板，形成與傳統山水如出一轍的詩意畫面。

錄像作品「小品之十四－黃梅」也在主展廳呈現，將傳統繪畫中的折枝花鳥畫題材轉化為時基影像，詮釋藝術家對繪畫的緬懷，追悼生活中慢慢消逝遠去的情感和記憶。

這次展覽還呈現「鐵絲網」、「灰塵」等裝置作品，從11月5日舉辦至12月18日。

吳季璁在台北與德國柏林生活及工作，曾獲台北美術獎首獎、波蘭媒體藝術雙年展（WRO）藝評與藝術雜誌編輯獎、劉國松水墨藝術大獎，入選英國世界藝術獎（Artes Mundi）、英國保誠當代藝術獎（Prudential Eye Awards）。