莫斯科國際攝影大賽 台灣大學生拍攝「市場一隅」獲獎

亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰的「專注」系列作品之一，拍攝在市場一隅，攤販正作買賣，小女孩在旁認真作功課「流露大人的現在與女孩的未來」。（圖：亞洲大學提供）

亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰參加今年 MIFA莫斯科國際攝影 大賽，以「Concentrate（專注」系列作品，獲得人文類別生活攝影銅牌；另一系列作品「Taiwan 18th Highway（逐路十八）」，則獲自然類別森林樹木攝影入圍。

視傳系主任陸蕙萍表示，莫斯科國際攝影獎是表彰、獎勵來自世界各地的優秀攝影師，承辦8年來，每年約有90多個國家地區的作品參加，18歲以上即可參賽。林駿騰能在全球攝影師競爭中脫穎而出，實在難能可貴。

指導老師朱庭逸說，林駿騰對影像攝影很有興趣，常利用課餘參加講座、工作營，作品曾獲Vogue雜誌報導，並擔任時尚活動攝影師。他縝密的構圖以及對人物神情的美妙捕捉，都顯示出他對影像精準拿捏的天分，並創作出對世界的細緻觀察。

其中，專注系列雖是影像作品，卻又透露著有如油畫般細膩的光線與質感。逐路十八則是林駿騰今年在台18線進行田野調查攝影作品，也是他的畢業專題，5月曾獲文化部「A+文資創意季」設計競賽的「文資創新應用類」銀牌獎。

林駿騰說，專注系列作品，是拍攝台灣 民眾日常生活中的各種真實畫面，可從一張相片中聚集「人、情、事、物」顯現出他們的「專注」神情，使瞬間成永恆。也透過這樣的捕捉，認識各種不同的文化與生活方式，精彩的紀錄人與人之間的情感與故事。

至於「逐路十八」則是拍攝台灣的阿里山 公路台18線及鐵道；台18線承載著過去台灣鄒族文化、林業的數百年歷史，以及豐富的生態環境。這條森林鐵路為了轉運木材而興建，海拔2216公尺，沿途可欣賞熱、暖、溫等不同林帶的物種變化，與山脈、溪谷之美。景色的背後，有著許多歷史與故事，值得留影與省思。