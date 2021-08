台灣首檔NFT線上視覺藝術展 疫情下以「愛」連結彼此

台灣首檔視覺藝術家線上NFT展覽「reSync: Love」,集結14位台灣視覺藝術家,以「愛」作為主題進行創作。圖為周依作品《Hello Anxiety》。(圖:何理互動設計提供)

疫情 分隔了人類,在這全面更新的世代,如何重新連結彼此?或許,我們能在「愛」中找到答案。台灣 首檔視覺藝術家線上 NFT 展覽「reSync: Love」,集結 14 位台灣視覺藝術家,以「愛」作為主題進行創作,8月28日至9月15日線上展出。

「reSync: Love」由何理互動設計與akaSwap 共同策劃,展覽以互動式文本發展出三大概念故事」,帶來有別於一般數位展示的線上觀展經驗。akaSwap是藝術品 NFT 交易平台 ,以新型態的收藏方式,協助藝術家長期穩定地持續創作。

策展團隊何理互動設計表示,因應數位化觀展形式,團隊以「互動式」文本發展出「Memories of Love」、「What is Love?」、「Meaning of Love」三大概念故事,建構起分別獨立卻又相呼應的敘事。參觀者將化身玩家,穿梭在文本構成的世界觀中,透過藝術家的創作圖像來打開想像通道,進一步與展覽概念相互連結、產生對話。

展間「Memories of Love」試圖在疫情阻隔的時刻,從「記憶」中挖掘出連結彼此的方式。展品包含了魚羊 Fisheeptung的系列作品,以童趣筆觸和幾何色塊,呈現疫情期間藝術家自我探索的生活記憶。

展間「Meaning of Love」描繪了愛的複雜與獨特性。Adee《The Lover》描繪愛情詭譎又迷人的魅力;葉馨文《Lovemare》則揭露了愛的陰暗面;此外,趙安玲《Thinking Mountain》、周依《Hello Anxiety》等系列作品,以不同視角刻畫了愛的多元與意義。

「What is Love?」展間則展現了「人」對於「物」的依戀以及慾望的想像。藝術家Taylor 描繪了跨越物種的緊密連結;SZU-YU HOU則以「Animals in the Museum」系列作品,展現她對傳統工藝的迷戀。

●reSync: Love線上展覽:resynclove.whyixd.com