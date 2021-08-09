導演蔡明亮「日子」幾經轉折 將在紐約林肯中心亮相

導演蔡明亮執導的劇情長片「日子」2020年入選紐約影展，預定13日起在紐約林肯中心的法蘭切絲卡畢爾戲院與華特瑞德戲院放映兩周。（中央社）

台灣導演蔡明亮執導的「日子」去年入選紐約 影展，但因疫情 緣故未能在林肯中心亮相。如今疫情稍緩，這部作品預定13日起在林肯中心戲院放映，影迷有機會一睹風采。

「日子」去年打進第58屆紐約影展（New York Film Festival 58 ）主要項目（Main Slate），蔡明亮生涯第5度入選紐約影展。但紐約當時面臨疫情威脅，原本應在林肯中心登場的北美首映改在布魯克林臨時搭建的露天電影院 舉行。

蔡明亮當時透過越洋連線，與紐約影展選片總監丹尼斯．林（Dennis Lim）分享電影創作歷程，並回答觀眾提問。

影展主辦單位林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）新聞稿表示，去年因為疫情不得不改採線上與露天電影院播映。如今疫情稍有好轉，電影院紛紛重新開門，正是時候把電影帶回真正歸屬的地方。

「日子」主要描述兩個孤獨的人見面後又分開，日子如往常一樣流逝的故事。整部電影以46顆長鏡頭組成，幾乎沒有台詞及對白，專注在人的孤立與疏離，描繪人與人短暫交錯產生的美感。

本片原訂去年4月在紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）舉行北美首映，並赴華府美國國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）、芝加哥藝術學院（SAIC）等地舉辦蔡明亮美東巡迴回顧展，但蔡明亮美國行與回顧展因疫情被迫喊停。

「日子」幾經轉折，透過去年9月的紐約影展與北美觀眾見面。林肯中心電影協會官網寫道，本片有著蔡明亮慣有的精湛視覺構圖及極具同理心的鏡頭語言，是部展現嚮往、渴望的作品。

「日子」預定13日起在林肯中心的法蘭切絲卡畢爾戲院（Francesca Beale Theater）與華特瑞德戲院（Walter Reade Theater）放映，26日結束。