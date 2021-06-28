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郭強生「尋琴者」獲聯合報文學大獎 中篇小說的美學

記者陳宛茜／台北報導
聯合報文學大獎公布，小說家郭強生獲獎。(圖:郭強生提供)
聯合報文學大獎公布，小說家郭強生獲獎。(圖:郭強生提供)

第八屆聯合報文學大獎出爐，小說家郭強生以「尋琴者」獲獎，是首位以中篇小說奪得此獎的作家。「中篇小說自成一種美學與韻律。」郭強生表示，台灣的中篇小說「消失太久了」；他把中篇小說比喻為「鋼琴奏鳴曲」，希望為小說的讀者帶來另一種精緻深刻的美學經驗。

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金101萬台幣，是台灣常態型文學獎中獎金最高者。今年邀來王德威、向陽、張貴興、張瑞芬、詹宏志、劉亮雅、鍾文音等七位學者作家擔任評審，各推薦一名作家進入決選。

第一輪投票郭強生便以最高分入圍，和夏曼．藍波安一起進入第二輪，最後以四票險勝夏曼．藍波安的三票，摘下大獎。

郭強生畢業於台大外文系，赴美取得紐約大學戲劇博士，2001年返台任教、協助東華大學創立創作與英語文學研究所，現為台北教育大學語文與創作學系教授。他在1980年代即以短篇小說集「作伴」出道，曾停筆13年，重出江湖後挑戰長篇小說「惑鄉之人」，近年則以「何不認真來悲傷」等私散文為讀者熟知。

2018年，郭強生開筆寫「尋琴記」，在雜誌登出初稿後又數次易稿，去年成書後震動文壇，連奪台灣文學金典獎等五大獎，學者張瑞芬形容他是「當今台灣文壇最具爆發力與續航力的中生代作家」。

「尋琴記」不到6萬字，是台灣文壇罕見的中篇小說。郭強生透露，不少出版社希望他出短篇小說集、或是將「尋琴記」加上幾個短篇再出書，但他堅持單獨出書保持中篇的美學，「這是鋼琴奏鳴曲，不是交響樂」，希望讀者讀完最後一個字便掩卷，「連安可曲都不要」。川端康成的「雪國」、海明威的「老人與海」都是中篇小說，「誰說一段深情款款的鋼琴獨奏，力道會不及一部氣候雄渾的交響樂？」

小說 台灣 交響樂

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