得獎作品／戰勝病毒 堅強面對

我與公公戴口罩和保持社交距離。(彭嘉敏提供)

本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽青少年組優秀獎作品

「叮鈴鈴...」那熟悉的電話鈴聲響起，媽媽緊張地拿起了電話。那一刻，我心裡七上八下、忐忑不安。我從遠處靜靜地看著媽媽慌張的神色。聽著她擔心地問了一句：「那我現在該怎麼辦？」就知道媽媽感染了新冠病毒！

我開始不自覺地冒冷汗，心想著：媽媽的防護措施做得那麼齊全，怎麼還會「中招」呢？家裡的氣氛一下子變得緊張起來！因為我們知道病毒就在眼前，所以我們要與病毒抗爭，要與死亡擦肩而過！一家人也默默地下定決心要戰勝病毒，堅強面對。

放下電話之後，媽媽轉身就拿起旁邊的水壺，走進房間，自我隔離(因為媽媽的症狀沒有很嚴重)。就這樣，我們踏上了幫媽媽戰勝病毒、堅強面對的艱苦歷程。

從媽媽隔離的第一天起，家裡的每個人都自覺地戴上了口罩，也盡量地保持安全社交距離 。因為病毒來勢洶洶，我們就算在家裡也要嚴格按照美國 疾病控制與預防中心(CDC )的指示做好防護措施。

在這段日子裡，每個人都擔負重任。廚房裡，忙著燉雞湯的婆婆盯著鐘，盤算著雞湯什麼時候煲好。還有，滿頭大汗忙著消毒食物外包裝的公公。還有，忙著準備媽媽午餐的我。把小小的廚房擠得幾無轉身之處！隨著身後慢慢消失的消毒噴霧聲，我走進了客廳。姐姐正坐在沙發上與媽媽電話聊天。「發燒好點了嗎？有咳嗽嗎？有哪裡不舒服嗎？」一瞬間，我覺得我們姊妹倆一夜之間都懂事了，都會照顧媽媽了。

在隔離的那段時間，媽媽隨時保持高度警覺，以防病情惡化。媽媽每天堅持做體操和瑜伽，與病魔交戰，時時刻刻保持著好心情，跟朋友聊天。我也會給媽媽發搞笑的抖音視頻、講講笑話，還會跟媽媽用視頻聊聊我上網課所遇見的趣事。我覺得媽媽的心情輕鬆多了。

經歷了漫長十四天的自我隔離，媽媽再去複檢。兩天後，檢測結果出來。「是陰性！」電話中，我能聽出媽媽的喜悅。我也如釋重負。這一刻，我想，最開心的應該是公公和婆婆吧！可憐天下父母心！女兒感染了新冠病毒，再加上他們年紀都大了。聽到媽媽沒事後，公公和婆婆終於放下了心頭大石！

這度日如年的十四天，我們一家人齊心協力，堅強面對病毒。我們也收到了很多人的關心與祝福。最後，總算熬過去了！我們以後還是會嚴格執行CDC所說的防疫措施：洗手必須沖洗二十秒、不去人多的地方、不搞聚會、與人保持六呎的距離等等。大家的安全是靠千千萬萬的人共同維護的，每個家庭、每個人都要擔當擔責。經歷了全家一起戰勝病毒，堅強面對，我更愛我的家。我希望疫情能逐漸好轉，人們早日恢復正常生活。