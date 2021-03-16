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裸女PK菊花畫 蘇富比、佳士得競拍常玉畫作

記者陳宛茜／台北報導
蘇富比將在4月「超限界：現代藝術晚間拍賣」拍常玉裸女畫作「裸女與北京狗」。（圖：蘇富比提供）
蘇富比將在4月「超限界：現代藝術晚間拍賣」拍常玉裸女畫作「裸女與北京狗」。（圖：蘇富比提供）

繼佳士得上周宣布5月將拍旅法畫家常玉「靜月瑩菊」畫作後，蘇富比也在16日宣布，將在4月「超限界：現代藝術晚間拍賣」拍常玉裸女畫作「裸女與北京狗」。這是此畫首度釋出拍場，估價1億港幣到1.5億港幣(約1287萬到1931萬美元)，與高估價1500萬美元的「靜月瑩菊」一別苗頭。這也是兩大拍賣公司，第N次在拍場上拿常玉畫作較勁。

蘇富比表示，「裸女與北京狗」是常玉1950年代臻至爐火純青之代表作，再度突破經典裸女主題。常玉以俯臥裸女與小狗之間互相守護的親密關係，重塑生命與守護之奧義。藝術家在歷盡人生起落後、將其對於情感和生命的守護通過藝術創造來實現。

據「常玉全集」記載，常玉以裸女與小狗為主題的油畫作品僅三件。蘇富比表示，「裸女與北京狗」作為三幅中唯一描繪俯臥裸女身姿、交織戰後抽象背景構圖之作，裸女身姿更直接呼應台北歷史博物館典藏的「紅毯雙美」，堪稱博物館級鉅作。

蘇富比指出，近年來，常玉的裸女主題作品屢創市場佳績，例如「綠色背景四裸女」以 2.58億港元成交，「曲腿裸女」以 1.98 億港元成交。而動物主題亦走勢強勁，結合裸女與動物之兩大主題的作品，無論藝術造詣或學術價值均屬珍罕。

「靜月瑩菊」是常玉最大尺幅藍枝粉菊花卉作品。（圖：佳士得提供）
「靜月瑩菊」是常玉最大尺幅藍枝粉菊花卉作品。（圖：佳士得提供）

北京 博物館 拍賣

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