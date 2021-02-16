傳統「版年畫」漸沒落 朱錦城傳承技藝

工藝工作者朱錦城迎「牛」年，創作版年畫「福來運轉」，融入民俗寓意，台灣牛象徵勤奮，牛背上背著聚寶盆，代表透過努力，能獲福氣與富貴，而整體畫面顏色繽紛。（中央社）

傳統手工版年畫逐漸沒落，但保存版年畫工藝並推廣的工藝工作者朱錦城說，創作融入在地元素，讓作品能框掛成室內擺飾，成為新一代版畫藝術品。

朱錦城在工作室內拿著雕刻刀，於塑膠板雕刻紋路，做工細心。朱錦城告訴中央社記者，版畫是先畫好圖，臨摹到木板、紙板或塑膠板，再以陽刻或陰刻刻畫出圖案，最後以油墨轉印。

朱錦城表示，台灣 傳統社會，每逢新年除舊布新，會在家中貼上春聯或圖像等，而圖像以神、佛像為主，讓版年畫成為特有民間美學。

他說，版印年畫是一版一色、多色多版，要完成色彩豐富年畫，須經準確且多次套印才能完成，工序繁瑣。不過，隨機械印刷普及，手工傳統版年畫由於費時費工，技藝漸出現斷層。

保存推廣版年畫工藝的工藝工作者朱錦城創作融入Q版卡通概念，讓創新版年畫變得可愛，也吸引民眾進而認識這項傳統技藝。（中央社）

「透過版年畫記錄地方傳統」，朱錦城表示，像早年如果孩子常哭鬧，長輩會在床鋪旁拜拜，請求床公婆保佑，過去版年畫中都有紀錄這項傳統習俗。

朱錦城說，他除傳承傳統版年畫，也讓版畫創作內容融入大量在地元素與台灣意象，走出獨特性，昇華為 值得收藏的藝術品；此外，融入Q版圖案，讓創作更多元。

朱錦城迎「牛」年，創作版年畫「福來運轉」，加入民俗寓意，台灣牛象徵勤奮，他設計在牛背上背聚寶盆，代表透過努力，能獲福氣與富貴，整體畫面顏色繽紛。

朱錦城表示，這幅創作至少刻印10個版模，再以層層堆疊反覆印製，藉畫作送上祝福。

延續這項特有文化的朱錦城說，他讓畫作延伸，平面變立體，可印在抱枕、茶杯等，讓民眾從生活物品中，了解這項傳統工藝。