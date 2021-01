聖荷西舞蹈劇團 找回16件被竊舞服

聖荷西舞蹈劇團藝術總監赫克曼斯(左),對於大批珍貴舞服遭竊的事情,非常難過且無奈。(記者李榮/攝影)

成立已55年的老牌舞團「聖荷西 舞蹈劇團(San Jose Dance Theatre)」,每年都在聖荷西舉行多場胡桃鉗(Nutcracker)等大型經典芭蕾 舞劇的演出,深受社區歡迎,也有不少華人學生參加該舞團。今年1月上旬傳出,舞團存放戲服的倉庫遭竊賊光顧,約百件舞服被偷,其中包括許多深具歷史感、傳承多年的舞服。

竊案傳出後,舞團除了報警追查之外,也透過各種管道在社區尋找,希望能追回珍貴的舞服。事件在社區引起注意後,終於傳出好消息,有民眾在聖荷西一座公園發現16件特殊的芭蕾舞裙,聯繫舞團後,確認該批舞服就是被竊的部分物品。

聖荷西舞蹈劇團藝術總監赫克曼斯(Linda Hurkmans)指出,竊案對於舞團打擊相當沉重,大批珍貴舞服遭竊事件傳出後,很多熱心社區人士不斷幫忙。後來是一位名叫Cynthia Trujillo-Houde的女士在聖荷西Bernal公園發現一個大袋子,裡面有一些閃亮的東西,引起她的注意。上前一看,發現是芭蕾舞裙,心中覺得奇怪拍下照片。之後,這位女士將照片放在社群 軟體「Nextdoor」上。另一位曾看到舞服被偷的新聞的女士認出舞裙可能是被竊的品項,因此與聖荷西舞蹈劇團聯繫。

赫克曼斯指出,得知可能找到部分舞服之後,大家相當振奮,也到該公園再次搜索,可惜沒有找到其他的品項。不過,袋子中的舞服,確實是劇團被竊的物品。這次找到的舞服中,包括最具紀念性、在胡桃鉗、睡美人舞劇演出的服裝,但有些是只找到裙子,沒有上衣。她非常感謝社區的幫忙以及媒體的報導,劇團在GoFundMe上面的籌款,也已經超過1萬2000元。

她並表示,現在還在尋找其他遭竊的服裝,而劇團也決定,雖然發生服裝大批遭竊的事件,但今年5月份的睡美人(Sleeping Beauty)舞劇將照常舉行。如果疫情緩和,會在劇院實體演出。如果有困難,則將像去年底「胡桃鉗」一樣,推出數位的影片呈現,「無論如何,找到這16件服裝,對我們的幫助很大。也希望趕緊找到剩下的遺失舞服。」

赫克曼斯也呼籲,民眾如果有看到可疑的芭蕾舞服,希望能與聖荷西舞蹈劇團聯繫。如果任何人的手中有聖荷西舞蹈劇團被竊的舞服,只要能歸還聖荷西舞蹈劇團,「不會過問細節也不會追究」( No questions asked, no charges against them.)。