我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

聖荷西舞蹈劇團 找回16件被竊舞服

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西舞蹈劇團藝術總監赫克曼斯（左），對於大批珍貴舞服遭竊的事情，非常難過且無奈。（記者李榮／攝影）
聖荷西舞蹈劇團藝術總監赫克曼斯（左），對於大批珍貴舞服遭竊的事情，非常難過且無奈。（記者李榮／攝影）

成立已55年的老牌舞團「聖荷西舞蹈劇團（San Jose Dance Theatre）」，每年都在聖荷西舉行多場胡桃鉗（Nutcracker）等大型經典芭蕾舞劇的演出，深受社區歡迎，也有不少華人學生參加該舞團。今年1月上旬傳出，舞團存放戲服的倉庫遭竊賊光顧，約百件舞服被偷，其中包括許多深具歷史感、傳承多年的舞服。

竊案傳出後，舞團除了報警追查之外，也透過各種管道在社區尋找，希望能追回珍貴的舞服。事件在社區引起注意後，終於傳出好消息，有民眾在聖荷西一座公園發現16件特殊的芭蕾舞裙，聯繫舞團後，確認該批舞服就是被竊的部分物品。

聖荷西舞蹈劇團藝術總監赫克曼斯（Linda Hurkmans）指出，竊案對於舞團打擊相當沉重，大批珍貴舞服遭竊事件傳出後，很多熱心社區人士不斷幫忙。後來是一位名叫Cynthia Trujillo-Houde的女士在聖荷西Bernal公園發現一個大袋子，裡面有一些閃亮的東西，引起她的注意。上前一看，發現是芭蕾舞裙，心中覺得奇怪拍下照片。之後，這位女士將照片放在社群軟體「Nextdoor」上。另一位曾看到舞服被偷的新聞的女士認出舞裙可能是被竊的品項，因此與聖荷西舞蹈劇團聯繫。

赫克曼斯指出，得知可能找到部分舞服之後，大家相當振奮，也到該公園再次搜索，可惜沒有找到其他的品項。不過，袋子中的舞服，確實是劇團被竊的物品。這次找到的舞服中，包括最具紀念性、在胡桃鉗、睡美人舞劇演出的服裝，但有些是只找到裙子，沒有上衣。她非常感謝社區的幫忙以及媒體的報導，劇團在GoFundMe上面的籌款，也已經超過1萬2000元。

她並表示，現在還在尋找其他遭竊的服裝，而劇團也決定，雖然發生服裝大批遭竊的事件，但今年5月份的睡美人（Sleeping Beauty）舞劇將照常舉行。如果疫情緩和，會在劇院實體演出。如果有困難，則將像去年底「胡桃鉗」一樣，推出數位的影片呈現，「無論如何，找到這16件服裝，對我們的幫助很大。也希望趕緊找到剩下的遺失舞服。」

赫克曼斯也呼籲，民眾如果有看到可疑的芭蕾舞服，希望能與聖荷西舞蹈劇團聯繫。如果任何人的手中有聖荷西舞蹈劇團被竊的舞服，只要能歸還聖荷西舞蹈劇團，「不會過問細節也不會追究」（ No questions asked, no charges against them.）。

遭竊的舞服中，很多是經典。（聖荷西舞蹈劇團提供）
遭竊的舞服中，很多是經典。（聖荷西舞蹈劇團提供）
一名女子在聖荷西的一座公園發現被遺棄的芭蕾舞裙，經查確認是聖荷西舞蹈劇團遭竊的品...
一名女子在聖荷西的一座公園發現被遺棄的芭蕾舞裙，經查確認是聖荷西舞蹈劇團遭竊的品項。（聖荷西舞蹈劇團提供）

聖荷西 芭蕾 社群

上一則

投入近半世紀 老師傅造逾200艘王船 職人典範

延伸閱讀

聖他克拉拉縣 新增東聖荷西、吉爾洛流動檢測點

聖他克拉拉縣 新增東聖荷西、吉爾洛流動檢測點
矽谷出走潮 李卡多：為加州法律上了一課

矽谷出走潮 李卡多：為加州法律上了一課
2天2家 Align總部遷亞歷桑納州

2天2家 Align總部遷亞歷桑納州
聖荷西去年12月租金跌幅 全美之冠

聖荷西去年12月租金跌幅 全美之冠

熱門新聞

黛安∕圖

被謀殺的律師（上）

2021-01-22 02:02
黛安∕圖

被謀殺的律師（下）

2021-01-23 02:02
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路透)

亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜

2021-01-21 22:55

多倫多歷險記

2021-01-17 02:05

親家是個多能工

2021-01-17 02:05
魚湯米粉。（圖片提供．張幸）

綽瑪和她的緬甸菜

2021-01-17 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先