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雕塑大師傑克梅第作品 拍賣紀錄有望追平畢卡索

中央社 紐約26日綜合外電報導
傑克梅第的雕刻作品「站立的女人I」（Grande femme I）。Getty Images
傑克梅第的雕刻作品「站立的女人I」（Grande femme I）。Getty Images

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）將拍賣瑞士已故雕塑大師傑克梅第（Alberto Giacometti）的作品，競標底價為9000萬美元

法新社報導，傑克梅第的雕塑作品「站立的女人I」（Grande femme I）若以逾1億美元標出，他將追平畢卡索（Pablo Picasso），成為第2個有4件作品超過這個價格門檻的藝術家。

「站立的女人I」是一座1960年鑄造的2.68公尺銅像，描繪一個身材細長瘦弱的女性。它本來是被打算擺在紐約大通曼哈頓廣場（Chase Manhattan Plaza）的一系列大型戶外雕像之一，但從未在此豎立。

傑克梅第是20世紀最重要的雕塑家之一，他於1901年在瑞士出生，1922年開始在巴黎居住及工作，於1966年在瑞士去世。

傑克梅第以外形細長瘦弱的作品聞名。自2010年起，他有3件作品以超過1億美元價格售出，是唯一達到這個價格等級的雕像們。

根據混合拍賣規定，有興趣的買家只能進行一次密封投標，最低價為9000萬美元。這項拍賣將在格林威治時間明天16時結束。

但明天的得標價可能會是秘密，因為這個作品將以封閉式拍賣出售。有別於傳統拍賣，蘇富比將不會揭露得標價，但若得標買主希望，他們可以揭露價格。

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