香港機場T2大樓5/27啟用 年迎3000萬客、兩餸飯50港元

香港機場即將啟用第二航站樓，可望有效緩解日益增加的客流。圖為原有的一號航站樓入境大廳旅客。（中通社資料照）

香港 機場二號客運大樓（T2）將於5月27日啟用，香港機場自此進入兩個航站樓時期。初步已有15間航空公司櫃檯將陸續遷入。此外，自助託運行李服務，全程最快只需45秒，媒體實測由T2離港層入口經斜坡前往自動保安閘口約需70秒；並設有25間店鋪，包括50元（港幣，下同，約6.3美元）兩餸飯等14間餐廳，平價選擇增多。

香港機場管理局22日說，二號客運大樓預計每年最多可處理3000萬人次客流量，現有的一號客運大樓最多可處理的7000萬人次客流量，即兩個大樓未來每年可處理的客流量，將高達1億人次，有助香港未來發展。

機管局認為，香港機場要繼續發展及保持競爭力，就必須增加容量，疫情 前客運量為1年約7000萬人次，已接近一號客運大樓的設計容量，而二號客運大樓啟用後，可增加3000萬人次容量，建造成本近百億元的二號客運大樓亦預留擴建空間，容量可進一步提升至5000萬人次。

香港機管局預計，二號客運大樓啟用後首年，可處理800萬人次離境旅客，估計暑假旺季每日會有逾20萬人次使用二號客運大樓。

香港機場二號客運大樓離港設施啟用後，15間航空公司當日起至6月10日會分批進駐。共有108個登記櫃檯，68個自助行李託運櫃檯，58個智能登記櫃檯，15條智能保安檢查通道。

綜合港媒報導，自助行李託運櫃位由機管局自行設計，設5厘米低地台，方便將行李放上輸送帶，櫃位設10個智能攝影機可自動偵測行李類型、重量及大小，並識別行李標籤，旅客只需經一次人臉識別及在屏幕按鍵一次確認後，系統便自動運走行李，全程最快只需45秒。T1亦有類似服務，但部分櫃位或需旅客自行以儀器掃描行李標籤。

T2客運廊將於明年年底才投入服務，意味未來約一年半內，旅客在T2完成值機（Check-in）及安檢後，仍需要乘搭捷運接駁車經過T1。T2保安閘口前置於離港層中央，無須如T1般先走過值機櫃枱，「如果不需要託運行李或吃飯，（由入口）數得到100步就已經入禁區。」旅客通過安檢後可乘搭捷運接駁車直達登機區域，無須轉車，而T2與T1之間接駁車程只要約3分鐘。