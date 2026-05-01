我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中反腐新規上路 民企員工受賄 與公職人員「同罪同罰」

馬斯克去年薪酬曝光：帳面1580億 但實拿卻是0元

不只中客赴日減 日媒：遇「三重打擊」 日客赴中減9成

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陝西西安「大唐不夜城」街區，遊客觀看以詩人李白為原型創作的情景劇。（新華社資料照...
陝西西安「大唐不夜城」街區，遊客觀看以詩人李白為原型創作的情景劇。（新華社資料照片）

中國與日本關係自去年11月起陷入低潮至今，影響中客赴日意願。同時，日媒指出，日本人赴中國旅行也在大幅減少，報導指，這亦可能是受到去年11月日相高市早苗「台灣有事」言論導致中日關係惡化的影響。

共同社4月30日報導，日本大型旅行社中國遊負責人透露，由於預約取消激增、日本航班減少，日本客人減少了九成。該負責人指，旅遊業一直為促進日中相互理解發揮作用，但來自中國的訪日遊客也同時減少。

該負責人指，包含航班減少導致的座位短缺、赴中旅遊降溫、中東局勢惡化引發的燃料費漲價，「三重打擊的強烈逆風猛刮」。上述負責人也提到，現在仍在飛的有限航班，已被商務乘客和中客占滿，沒有團客進入的空間。「只要日中關係不改善、航班不增加，就很難恢復。」

報導提到，去年日本的赴中遊客人數剛恢復到新冠疫情前2019年水準的一半。但在業者著手擴充各種旅遊項目後，雙方關係又轉惡化。

去年11月以後，在上海的日本遊客團有一半被取消。上海一家大型旅行社的日本業務負責人分析，大概是出於對安全方面的擔憂。日客人數同比約減少成。在高市涉台言論之後，中國官方呼籲民眾避免赴日，中國的航空公司宣布減少赴日航班。據中媒指，今年3月，從中國出發的航班有2691班被取消，取消率約達50%。

在中國旅遊景點工作的日語導遊也面臨收入減少、失業危機。具有知名兵馬俑景點的陝西西安，所有直航航班都已停飛。一位用日語帶團講解約30年的57歲中國導遊失望表示「今年一個日本遊客都沒能接到」；北京一名男導遊也說，3月以後幾乎沒有日本客人，收入減少了九成。

日本 高市早苗

上一則

法國旅遊作家踏上和平之旅 攜10歲兒騎機車探索台灣

延伸閱讀

中國航空公司進一步停飛日本航線 武漢已無直飛航班

中國航空公司進一步停飛日本航線 武漢已無直飛航班
赴美國遊客降 中國有望成全球最大旅遊經濟體

赴美國遊客降 中國有望成全球最大旅遊經濟體
中國客出國旅遊復甦「申請人數逼近2019年峰值」

中國客出國旅遊復甦「申請人數逼近2019年峰值」
機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

熱門新聞

法國旅遊作家于伯勒（Ludovic Hubler，左）規劃「和平之路」旅行計畫，將帶著10歲兒子塞巴斯提安造訪台灣。照片攝於2023年摩洛哥阿特拉斯山脈。（于伯勒提供）

法國旅遊作家踏上和平之旅 攜10歲兒騎機車探索台灣

2026-04-25 04:52
伊朗戰爭導致全球石油供應緊張，正在規畫春夏旅行的消費者，如何因應？旅遊專家給出5點建議。圖為桃園國際機場，示意圖。（記者黃仲明／攝影）

中東戰火下怎麼訂機票？ 業者給5建議：別等戰爭結束再買

2026-04-19 20:35
許多遊客自認聰明的飯店藏寶處，在職業竊賊眼中其實是「送分題」。（圖／AI生成） 蔡固勳

飯店「5大地點」別藏貴重物品 小偷闖入秒得手

2026-04-12 23:45
自從中東衝突升高後，來自中東的遊客銳減，導致曼谷娜娜區變得冷清，數輛嘟嘟車停在路邊逾半小時，仍無乘客上門，司機彼此靠聊天打發時間。（中央社）

中東衝突推升生活成本 泰國曼谷嘟嘟車司機：比疫情難熬

2026-04-21 17:21
亞洲航空（AirAsia）本周稍早表示，為因應燃料價格衝擊，票價已上調多達40%，並提高燃油附加費。(路透)

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

2026-04-08 16:21
陝西西安「大唐不夜城」街區，遊客觀看以詩人李白為原型創作的情景劇。（新華社資料照片）

不只中客赴日減 日媒：遇「三重打擊」 日客赴中減9成

2026-05-01 01:57

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金