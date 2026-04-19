中東戰火下怎麼訂機票？ 業者給5建議：別等戰爭結束再買

伊朗戰爭導致全球石油供應緊張，正在規畫春夏旅行的消費者，如何因應？旅遊專家給出5點建議。圖為桃園國際機場，示意圖。（記者黃仲明／攝影）

伊朗 戰爭導致全球石油 供應緊張，面對航空公司減少航線或班次，而機票 、托運行李費、燃油附加費等費用不斷上漲，正在規畫春夏旅行的消費者，如何因應？旅遊專家表示，消費者仍有很多選擇，並給出以下5點建議：

1.愈早訂票愈好

首先，迅速行動，愈早訂票愈好。

儘管有不少消費者可能想等戰爭結束後再買機票，但航空業分析師哈特維爾特(Henry Harteveldt)表示，「就算持久停火可以實現或甚至達成和平協議，航空燃油的生產和供應要恢復正常水平，仍需幾個月的時間。」他建議，「若航班時間合適、票價和航空公司都在可接受範圍內，就訂下去吧。」

但哈特維爾特強調，要買更有彈性的標準經濟艙機票，「千萬別訂最基本的經濟艙機票」。購買可退款機票，需提前支付較多費用，但若遇上票價大幅波動，可取消或改訂更划算機票。

2.行程保持彈性

其次，保持彈性。

不是非得在特定時間到達特定地點的旅客，更容易省下機票錢。將出發或返回日期調整一兩天，尤其是從周末和假日高峰改至周間，通常會便宜不少。選擇不同目的地也可能帶來意外好處；從美國飛往歐洲不同城市的航班，價差可能很大。歐洲大部分地區都有廉航和火車連接，選擇交通成本較低的機場，也能輕鬆轉往許多地方。

3.輕裝出行

同時，記得輕裝出行。

儘量只攜帶隨身行李，避免支付高額托運行李費。許多美國主要航空公司都已推出托運行李收費政策。若做不到輕裝出行，就提前做好規畫；航空公司通常會在臨近起飛時收取較高行李費，航班起飛前24小時的行李費用尤其高。

4.用積分換機票

另外，使用積分兌換機票。

積分兌換搜尋平台points.me執行長莫維茲(Adam Morvitz)表示，雖然機票價格上漲，但許多航班所需的航空公司積分成長速度並未同步。若消費者手上的飛行常客哩程或信用卡點數不足以兌換來回機票，還是可以考慮兌換單程機票，把錢省下來用在其他旅遊開支上。

5.善用信用卡開卡禮

最後，善用旅行信用卡開卡禮。

消費者申請新的旅行信用卡，最早可能在今年夏天就用上開卡禮。有些信用卡的開卡獎勵金額很可觀，只需達到最低消費要求，就可以兌換一張機票。