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飯店「5大地點」別藏貴重物品 小偷闖入秒得手

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
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許多遊客自認聰明的飯店藏寶處，在職業竊賊眼中其實是「送分題」。（圖／AI生成） ...
許多遊客自認聰明的飯店藏寶處，在職業竊賊眼中其實是「送分題」。（圖／AI生成） 蔡固勳

住飯店時，你以為貴重物品藏在抽屜或行李箱就萬無一失嗎？珠寶公司Goodstone創辦人阿薩德（Blake Asaad）近期接受採訪時發出警告：許多遊客自認聰明的藏寶處，在職業竊賊眼中其實是「送分題」。

職業竊賊鎖定「五處藏匿處」：

1.浴室抽屜：

房客常有「收在裡面就看不見」的心理，但這卻是竊賊進房後優先翻找的第一站。

2.床頭櫃：

看似最隱蔽的視線死角，實則是竊賊首選的翻找目標。

3.行李箱與背包拉鍊層：

別以為行李箱大就安全，小偷非常熟悉包款構造，會直接針對隱藏的拉鍊隔層下手。

4.旅行盥洗包：

許多人習慣把首飾塞在保養品或化妝包中，這已是小偷界眾所周知的老派手法。

5.原裝珠寶盒：

帶有品牌標誌或專業設計的珠寶盒，等同於大聲告訴小偷「貴重物品在此」，是最明顯的標靶。

兩大「反直覺」藏寶秘訣

阿薩德強調，對付專業竊賊，「偽裝」比「收納」更重要。建議將珠寶或貴重財物放入普通的塑膠盒、維他命/藥盒，或是縫入衣服內襯的暗袋。這些看起來廉價且平凡的物品，反而能避開嫌犯的視線。並切記不要將所有雞蛋放在同一個籃子裡，避免財物被「一鍋端」。

別藏這裡！專家揭飯店「5大藏匿地點」　小偷闖入秒到手

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