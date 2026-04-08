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油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相：燃油缺口短期無解

編譯葉亭均／綜合外電
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亞洲航空（AirAsia）本周稍早表示，為因應燃料價格衝擊，票價已上調多達40%...
亞洲航空（AirAsia）本周稍早表示，為因應燃料價格衝擊，票價已上調多達40%，並提高燃油附加費。(路透)

美伊停火兩周的消息，讓國際原油期貨價格急跌並摜破每桶100美元價位，不過，實體石油市場仍面臨沉重壓力；國際航空運輸協會（IATA）理事長華許也說，即使伊朗重新開放荷莫茲海峽，但由於中東煉油產能受損，航空燃料與機票價格在一段時間內仍將維持高檔。

路透能源專欄作家羅素指出，即使停火，短期內對實體原油與成品油供應的改善也有限。由於荷莫茲海峽接近關閉數周，供應鏈衝擊已逐步傳導，亞洲實體石油市場正承受壓力，即便海峽完全開放，供應吃緊仍可能持續數月，使煉油廠依然面臨難以取得足夠原油的局面。

供應衝擊的一個明顯例子是沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）已決定將5月裝船銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂價格（OSP）調升至歷史新高，對杜拜／阿曼指標價的每桶溢價達19.50美元，較4月裝船的2.50美元溢價大幅提高17美元，顯示部分亞洲煉油廠急於取得任何可獲得的原油供應。

阿曼原油價格在7日收於每桶119.31美元，杜拜現貨價為123.20美元。若價格維持至5月，亞洲煉油廠購買阿拉伯輕原油的成本將接近每桶150美元。

另外，IATA理事長華許8日在新加坡表示，儘管他預期油價將回落，但航空燃油成本一段時間內仍將維持在較高水準，因「中東煉油產能受破壞，而當地不僅是航空燃油，也是其他精煉產品的全球供應關鍵環節，我認為仍需數月時間才能恢復到所需的供應水準」。

華許說：「如果原油價格下跌16%，你會希望航空燃料也出現類似跌幅，但價格仍會偏高，這意味著機票價格將上漲，這是不可避免的。」他預期短期內仍存在供應短缺風險，其中亞洲最為脆弱，其次是非洲與歐洲。

馬來西亞航空集團與泰國國際航空公司的執行長也認為，即使戰爭停止，油價仍需要非常長的時間才能穩定下來。」

自戰爭爆發以來，全球航空公司面臨燃料成本翻倍以上的壓力，供應短缺風險也迫使部分航空公司減少航班服務。廉航業者亞洲航空（AirAsia）本周稍早表示，為因應燃料價格衝擊，票價已上調多達40%，並提高燃油附加費；在美國，聯合航空已削減約5%運能；紐西蘭航空則進一步減少航班班次，並調漲票價。

華許 伊朗 油價

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