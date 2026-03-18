我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國安部斥資逾9億自願遣返計畫 迄今7萬多人離境

鼓勵後院增建「迷你屋」紐約推新工具與貸款計畫

全球最佳機場排行榜 第一名是它 桃機蟬聯最佳行李服務

中央社倫敦18日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
桃園國際機場。圖／本報資料照
桃園國際機場。圖／本報資料照

有「國際航空界奧斯卡」之稱的「全球機場獎」今天在倫敦頒獎，桃園國際機場不僅在全球百大最佳機場排名躍升至第24名，更蟬聯「全球最佳行李運送」首獎。

一年一度的「全球機場獎」（World Airport Awards）由總部位於倫敦的航空業研究顧問機構Skytrax頒發。Skytrax執行長普雷斯德（Edward Plaisted）告訴中央社，桃機在行李服務持續有卓越表現，而今年在全球機場排名晉升至前25名之列，更進一步反映全球旅客對桃機整體服務的肯定。

「全球機場獎」依據Skytrax對全球消費者的問卷調查結果授獎，輔以實地稽核，標榜獨立、非營利性質和忠實反映旅客意見。

今年的授獎參考依據為去年8月至今年2月、有超過100個國家消費者參與的評鑑調查，涵蓋全球約570個機場。Skytrax自1999年起每年執行調查，規模多年來為全球最大。

「全球機場獎」今年有20多個獎項類別，分別從人員服務、清潔、安全、出入境查核、親子友善、無障礙設施、餐飲購物、行李服務等角度評比各機場，並按例公布全球百大最佳機場。

桃機在全球百大最佳機場排名位居第24，較去年（第43名）大幅進步19名。在Skytrax全球百大最佳機場排名，桃機的表現自2023年（第82名）、2024年（第66名）以來，一路上揚。

此外，繼去年之後，桃機今年再度於「全球最佳行李運送」（World's Best Airport for Baggage Delivery）奪得首獎，打敗同時入圍前3名的日本福岡和關西機場。

Skytrax向中央社表示，行李運送是旅途最重要環節之一；桃機今年再度獲獎，這充分彰顯桃機的優異表現。有效率的運送交付、處理行李的慎重態度，以及可靠的行李服務系統對旅客體驗至關重要。各國旅客對桃機的行李服務讚譽有加，證明桃機表現傑出。

最大獎「全球最佳機場」今年再度由新加坡樟宜機場奪得。

世報陪您半世紀

奧斯卡

上一則

🎞️赴日自由行負擔微增 JR東日本近40年首次票價全漲 山手線幅度較高

延伸閱讀

熱水99美分 行李車8元 餐飲貴47% LAX物價再刷新底線？

熱水99美分 行李車8元 餐飲貴47% LAX物價再刷新底線？
LAX大漲接送通行費 每趟最高12美元 司機哀號

LAX大漲接送通行費 每趟最高12美元 司機哀號
戰爭陰影下 航空業將迎今春旅遊高峰 估逾1.7億人搭機

戰爭陰影下 航空業將迎今春旅遊高峰 估逾1.7億人搭機
【2026聖蓋博燈會攤位介紹】 LAXDASH機場快線 無需轉車

【2026聖蓋博燈會攤位介紹】 LAXDASH機場快線 無需轉車

熱門新聞

機票中訂位服務費也喊漲　每航段最多漲到30美元。(本報資料照片)

華航、長榮訂位服務費喊漲 每航段最多漲到28美元

2026-03-14 04:15
一名空服員分享了機上最佳選位建議。示意圖。（圖／123RF）

長途飛行怎麼睡？空服員曝「最強選位」祕訣：這5排最安靜

2026-03-09 01:32
桃園國際機場。圖／本報資料照

全球最佳機場排行榜 第一名是它 桃機蟬聯最佳行李服務

2026-03-18 16:53
JR東日本14日起票價平均調漲7.1%。圖為工作人員在東京車站更換票價牌。（路透）

🎞️赴日自由行負擔微增 JR東日本近40年首次票價全漲 山手線幅度較高

2026-03-14 05:31
有網友在飯店退房時忘記登出串流平台帳號，下個房客竟傳訊息禮貌詢問「可否借看兩晚」，並允諾協助登出。示意圖。(Photo by freestocks on Unsplash)

飯店退房忘登出Netflix 陌生房客1舉動 網讚：台灣人太可愛

2026-03-03 16:11
中國今年春節長達九天，不少人因此選擇出國旅遊。圖為2月14日中國春節連假前一天，南京祿口國際機場中國東方航空櫃檯已湧現大批人潮。（中新社）

中國春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館也遭中客「占領」

2026-02-23 02:10

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗
以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」