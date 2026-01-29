華航升級豪經艙服務 享優先報到櫃台、新機上備品

華航2月1日起推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，為旅客帶來視覺與味覺交織的高空饗宴。(華航提供)

中華航 空今宣布全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，周日起更推出全新豪華經濟艙餐具，秉持「華航品質，從心做起」的理念，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇，展現華航深耕品牌價值的用心。

華航總經理陳漢銘在去年邀集華航團隊共同商議，預告將以「商務艙少一點、而非經濟艙多一點」的服務品質，重新定義華航專屬特色的PY艙（豪華經濟艙），亦即將豪經艙的服務流程、餐點及備品，朝商務艙邁進，讓旅客搭乘華航的豪經艙，享受優於其他國籍航空。

華航今發布新聞稿表示，推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，透過器皿容量與比例的細緻調整，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，整體搭配上色彩層次豐富的美味佳餚，為旅客提供兼具味蕾享受與視覺美感的高空盛宴。

同步升級的還包括豪華經濟艙多項機上用品與餐飲服務，部分規格更接近商務艙水準，如獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等，全面強化長途飛行的自在感受；餐飲選擇也更加多元，新增商務艙同款氣泡酒、無咖啡 因花草茶，並提供多款網路預選獨享餐。

此外，華航滿足中高端旅客對舒適與效率的重視，豪華經濟艙免費託運行李額度為2件，每件28公斤，規格優於國內航空業者。此外，搭乘777及A350機型的豪華經濟艙旅客，更可享有等同商務艙的免費機上Wi-Fi 服務，提供無限瀏覽網頁與文字訊息功能，讓旅客在空中也能即時掌握資訊，輕鬆連結世界。

在地勤服務方面，豪華經濟艙同步導入升級流程，設置優先報到櫃台，提供更高效率的報到作業。豪華經濟艙旅客亦享有使用優先通道登機禮遇，從出發環節即能感受細緻服務，大幅提升飛行品質。