紐約旅遊展拚台灣觀光 經濟鏈結帶動旅客量

中央社／紐約24日專電
長榮航空美洲總分公司總主任張駿（左3）、駐紐約辦事處長李志強（左4）、華航紐約分公司總經理李文儀（右4）與觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真（右2）共同出席2026紐約旅遊冒險展。（中央社）
「2026紐約旅遊冒險展」今天在嚴寒氣候下登場，隨著台美經貿與科技鏈結擴大，台灣航空業者陸續在北美市場擴點與增班，預計今年北美旅客量將繼續提高。

2026紐約旅遊冒險展（2026 New York Travel & Adventure Show）24日與25日在紐約賈維茨會議中心（Javits Convention Center）登場，低溫氣候下吸引大批旅遊愛好者到場；觀光署在入場正門顯眼位置設置大型台灣展覽區，提供參觀者旅台一站式體驗及服務。

旅展同步推出紐約宣傳主題Picture Me in Taiwan，透過展館體驗與旅遊靈感，引導旅客想像置身台灣精彩片刻。

台美經貿持續深化，台灣對美出口與投資擴大，兩地商務旅遊往來已超過疫情前水準，無論訪台或過境旅客均提高。雙方近期達成關稅協議架構，穩定關稅下業者競爭力增長，預料將推進兩地商務量。

駐紐約辦事處長李志強指出，最近台灣與美國達成關稅協議，之後台灣輸美產品將會降至15%，主要競爭對手日本與韓國也是15%，越南或其他國家較高，對台灣廠商來講是很好的機會，相信會有很多產品輸往美國。

抵台旅客雖有提高，讓大量過境客留在台灣旅遊消費是重大挑戰。觀光署持續宣傳台灣燈會等大型活動與知名景點，希望台美經貿浪潮同時吸引各階層北美旅客。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，台灣很受北美市場客人喜好，去年較前年成長約10%，台灣航空業者今年美東地區會增班或擴增航點，預期訪台旅客會更便利，人數會持續增加。

台灣航空業者去年業績優異，華航與星宇航空陸續拓點鳳凰城，除了服務台灣商務與一般旅客，同時吸引美國西岸高質量亞洲科技客源。

長榮航空7月將首航美國首都華盛頓特區，引起業界高度關注與市場期待；如果進度順利，華航今年中預計將遷至紐約甘迺迪國際機場全新第一航廈，也是熱門話題。

華航紐約分公司總經理李文儀指出，華航北美佈局逐步擴大，2025年12月跟隨台積電腳步開航鳳凰城，2026年將持續擴大航班安排，8月5日紐約增加第5個航班，每週4班增為5班，希望年底隨新機交付進度有機會增加到每週7班，因應暢旺需求，北美營運將會增加。

航空業者營運由美西擴大至競爭激烈的美東市場，除了顯示台灣對美國的經濟實力，也將提高桃園國際機場地位，在全球經濟轉變中增加航空樞紐競爭力。

駐紐約辦事處長李志強在2026紐約旅遊冒險展促銷台灣旅遊。（中央社）
觀光署在2026紐約旅遊冒險展設置大型台灣館，吸引北美旅客赴台。（中央社）
