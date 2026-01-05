我的頻道

馬杜洛首度在紐約受審有變數 紐時：辯方恐鎖定2打點

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

日本可以用Apple Pay嗎？日旅達人測試說可以但詢問有訣竅

記者陳智華／台北即時報導
日本很多地方使用電子支付或刷卡很方便。（記者陳智華／攝影）
很多台灣民眾喜歡去日本旅遊，不少人發現相當多地方使用信用卡或電子支付很方便，西瓜卡 (Suica)等交通卡放在iphone中搭車進站直接嗶，買東西也可以，不太需要使用現金，現金愈帶愈少。但不少民眾表示，日本似乎不能用Apple Pay，也幾乎沒有試過。日旅達人林氏璧5日在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，其實只要能使用感應式支付信用卡的地方幾乎都能成功，但詢問時有訣竅，千萬不要說Apple Pay，碰壁機率高。

林氏璧直指，秘訣是「不能和店員說Apple Pay」，而是要找是否可以使用感應式信用卡支付才對。說Touch會比較容易成功，千萬不要說Apple Pay，碰壁機率高。有發音問題，還有歷史因素問題，很久之前國外的Apple pay是不支援的。

林氏璧表示，很多民眾處處碰壁是因為他們會找Apple pay的標誌，或是問店員可否用Apple Pay。這就錯了，要找的不是Apple Pay的標誌，是信用卡非接觸式感應的標示（現在所有信用卡幾乎都有此標示）。問店員很容易失敗是因為，很多店員都還停留在海外Apple Pay在日本不能使用的印象中。

林氏璧舉例指出，他在羽田機場國內線測試三個攤位，三個工作人員信誓旦旦和他說整個羽田機場都不能用，他們還故意把Apple pay貼掉，但他成功用Apple Pay至少消費成功三次。

林氏璧建議，先看好有感應支付的圖示，結帳時請和店員直接說：カード（card，日文發音car-do）或タッチ（touch，日文發音ta-chi）で，「JCBで」也都可以。日文更好的民眾可以說：「JCBのタッチ決済で」、「クレジットのタッチ決済で」。

之後把iphone打開Apple Pay伸過去感應，能感應就瞬間會成功，不能成功的話就請拿出實體信用卡來插卡。林氏璧並建議，不妨從自助結帳櫃台開始，疫情後很多超商超市都有自助結帳，完全可以掌握在自己手中，沒有店員因素。

Apple 日本

