聖誕神曲Last Christmas取景地 滑雪飯店推1朝聖行程超吸客

位於瑞士阿爾卑斯山的薩斯費（Saas-Fee），當地擁有超過100公里的滑雪與單板滑雪道，一到冬季便湧入大量威猛樂隊粉絲，重走當年拍攝足跡；瑞士阿爾卑斯山上的小鎮示意圖。(取材自Unsplash@Zhu Yunxiao)

英國樂團威猛樂隊（Wham!）經典聖誕歌曲「去年聖誕節 」（Last Christmas）問世已逾40年，當年拍攝音樂錄影帶的瑞士 滑雪勝地，如今仍持續吸引來自世界各地的歌迷朝聖。這首歌曲於1984年12月3日首次播出，描寫一段心碎後迎向新開始的故事，已故主唱喬治・麥可（George Michael）與團員安德魯・里奇利（Andrew Ridgeley）及友人，在白雪皚皚的背景中留下經典畫面。

據每日郵報Daily Mail報導，這首歌發行初期曾連續五週位居英國排行榜第二名，直到2021年元旦才首次登上冠軍寶座，並於2023年、也就是發行39年後，終於拿下英國「聖誕節冠軍單曲」的頭銜。儘管歌詞帶有憂傷情緒，但音樂錄影帶中雪地嬉戲、木屋交換禮物與溫馨聚會的冬日場景，同樣成為歌曲不可分割的經典記憶。

每年12月，這些畫面都促使懷舊歌迷前往實景拍攝地，位於瑞士阿爾卑斯山、靠近義大利 邊境的薩斯費（Saas-Fee）。當地擁有超過100公里的滑雪與單板滑雪道，並設有雪橇與雪車路線；夏季則是健行與登山熱門地點，但一到冬季，尤其是12月，便湧入大量威猛樂隊粉絲，重走當年拍攝足跡。

影片中出現的木屋位於村莊高處、林間小徑旁，雖然內景並非在此拍攝，但如今仍可從外觀欣賞；該木屋現為私人產業，遊客被提醒須尊重隱私並做好攀爬準備。村莊中心則坐落著五星級瓦利瑟霍夫大飯店與水療中心（Walliserhof Grand Hotel & Spa），以及鄰近的瓦利瑟霍夫飯店（Hotel Walliserhof），當年威猛樂隊即下榻於此，如今旅客可預訂「喬治・麥可套房」，房內陳列多項拍攝紀念物與樂團相關收藏。

對鐵粉而言，飯店推出的「Last Christmas」體驗套裝，包含三道式晚餐、威猛樂隊主題水療療程，以及據稱是喬治・麥可最愛的伏特加西瓜調酒；飯店App還提供虛擬尋寶活動，帶領旅客在村內尋找當年拍攝時於雪地發現的胸針。12月至隔年1月初，遊客亦可參加導覽步行行程，造訪木屋、阿拉林纜車（Allalin cable car）與觀景點，薩斯博物館（Saas Museum）也同步展出迷你特展；不少人認為，冬季活動中最吸睛的，莫過於期間限定的「WHAM!卡拉OK亭」，讓各年齡層遊客高唱〈Last Christmas〉並即時分享至社群平台。